Ma$Ter
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*حديث قد تكون أول مرة تسمعه!!*
*الأرض التي تشاهدها تكون يوم القيامة خبزة، يأكل منها أهل الجنة..*
*عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة))*
*رواه البخاري (٦٥٢٠) ومسلم (٧٠٣١).*
قال الحافظ إبن حجر رحمه الله في شرح الحديث:
ويستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة.
*فتح الباري (٣١٠/٢٠)*
وقال العلامة إبن عثيمين رحمه الله في الشرح:
يعني ضيافة تكون لأهل الجنة، وهذه من قدرة الله عزوجل، فهذه الأرض التي هي الآن طين ورمل وغيرهما يوم القيام تكون من أحسن الأطعمة.
*شرح صحيح البخاري لابن عثيمين (٤٢٠/٨)*
وقال العلامة محمد علي الأثيوبي حفظه الله في الشرح
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها عجيب صنع الله حيث يجعل الأرض التي تشاهدها خبزة يأكل أهل الجنة منها.
*البحر المحيط الثجاج (٣٥٨/٤٣).*
*عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة))*
*
ويستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة.
*
يعني ضيافة تكون لأهل الجنة، وهذه من قدرة الله عزوجل، فهذه الأرض التي هي الآن طين ورمل وغيرهما يوم القيام تكون من أحسن الأطعمة.
*
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها عجيب صنع الله حيث يجعل الأرض التي تشاهدها خبزة يأكل أهل الجنة منها.
*