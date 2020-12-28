الأرض التي تشاهدها تكون يوم القيامة خبزة، يأكل منها أهل الجنة..*

*عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفؤها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة))*

ويستفاد منه ان المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء الله بغير علاج ولا كلفة.