عرض بيع متوفر 222 دولار سكريل مقابل 190دج ccp/baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
boukhalfasoheyb
المبلغ المتاح
222.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
1,404
النقاط
543
العمر
22
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
السلام عليكم متوفر 222 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 190 دج

العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 

المرفقات

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Rachid12adj

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أفريل 2020
المشاركات
88
النقاط
3
العمر
36
محل الإقامة
Morsott
الجنس
ذكر
السلام عليكم خويا خاصني 20 دولار سكريل صافية. أرسل لي بيانات الدفع من فضلك. نحتاجها اليوم لتقدر. وشكرا
 
boukhalfasoheyb

boukhalfasoheyb

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
3 فيفري 2018
المشاركات
1,404
النقاط
543
العمر
22
محل الإقامة
ولاية باتة دائرة عين التو
الجنس
ذكر
قال Rachid12adj:
السلام عليكم خويا خاصني 20 دولار سكريل صافية. أرسل لي بيانات الدفع من فضلك. نحتاجها اليوم لتقدر. وشكرا
إضغط للتوسيع...
تم الحجز لك ستصلك معلومات الدفع
 
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Rachid12adj

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 أفريل 2020
المشاركات
88
النقاط
3
العمر
36
محل الإقامة
Morsott
الجنس
ذكر
أبعثلي ccp أنا بريدي موب تاعي حابسة مشكل كلمة السر
 
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