لغز لأهل النّهى و النظر..

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أتمنى تكونوا كلكم بخير و عافية أهل اللمة الزيــنة
هذا لغز صعب شوي ركز برك باش تحله.
هذا ملك لديه خمسة وزراء، كلما الملك يعقد اجتماع سري مع وزرائه و يلقي بين يديهم سرّ أو قرار مهم ، بعد كم وقت يلقى السر مفشي و الأعداء كلهم علابالهم بيه.
طيب اللغز: كيفاش الملك يعرف الوزير الخائن و يعاقبه بدون ما يظلم أي وزير..
و الله الموفق هه
أتمنى تكونوا كلكم بخير و عافية أهل اللمة الزيــنة
هذا لغز صعب شوي ركز برك باش تحله.
هذا ملك لديه خمسة وزراء، كلما الملك يعقد اجتماع سري مع وزرائه و يلقي بين يديهم سرّ أو قرار مهم ، بعد كم وقت يلقى السر مفشي و الأعداء كلهم علابالهم بيه.
طيب اللغز: كيفاش الملك يعرف الوزير الخائن و يعاقبه بدون ما يظلم أي وزير..
و الله الموفق هه