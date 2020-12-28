لغز لأهل النّهى و النظر..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أتمنى تكونوا كلكم بخير و عافية أهل اللمة الزيــنة 💖

هذا لغز صعب شوي ركز برك باش تحله.

هذا ملك لديه خمسة وزراء، كلما الملك يعقد اجتماع سري مع وزرائه و يلقي بين يديهم سرّ أو قرار مهم ، بعد كم وقت يلقى السر مفشي و الأعداء كلهم علابالهم بيه.



طيب اللغز: كيفاش الملك يعرف الوزير الخائن و يعاقبه بدون ما يظلم أي وزير..

و الله الموفق هه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top