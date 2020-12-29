تحليل وثيقة 5 ص40 علوم تجريبية 2 ثانوي

ماهي الخلايا المفرزة للهرمونات البنكرياسية

  • هل هي خلايا جزر لانجرهاس و خلايا عنقودية

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  • ام هي خلايا b و خلايا a

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شيماء شوشيشا

شيماء شوشيشا

:: عضو منتسِب ::
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18 ديسمبر 2020
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* تحليل المنحنى أ: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي وينخفض إفراز الأنسولين بانخفاض تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي.

* تحليل المنحنى ب: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الغلوكوز في الوسط.

* التفسير : كل ارتفاع للجلوكوز في الدم يحث البنكرياس على إفراز الأنسولين الذي يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم الى قيم طبيعية.حيث: أن ارتفاع التحلون (نسبة السكر في الدم) تتحسس له لوا قط خاصة موجودة في جزر لانجرهانس (الخلايا B )فتقوم هذه الأخيرة بإفراز الأنسولين الذي ينقل في الدم الى الخلايا المنفذة لتخزين واستهلاك الغلوكوز وبالتالي تخفيض نسبة السكر في الدم.

الخلاصة:​
تعتبر الخلايا B : مستقبل ( لوا قط) حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي(الغلوكوز) ومولدة للاستجابة المكيفة(إفراز الأنسولين)
اي مساعدة انا هنا
 
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