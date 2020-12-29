تحليل وثيقة 5 ص40 علوم تجريبية 2 ثانوي

شيماء شوشيشا
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* تحليل المنحنى أ: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي وينخفض إفراز الأنسولين بانخفاض تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي.
* تحليل المنحنى ب: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الغلوكوز في الوسط.
* التفسير : كل ارتفاع للجلوكوز في الدم يحث البنكرياس على إفراز الأنسولين الذي يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم الى قيم طبيعية.حيث: أن ارتفاع التحلون (نسبة السكر في الدم) تتحسس له لوا قط خاصة موجودة في جزر لانجرهانس (الخلايا B )فتقوم هذه الأخيرة بإفراز الأنسولين الذي ينقل في الدم الى الخلايا المنفذة لتخزين واستهلاك الغلوكوز وبالتالي تخفيض نسبة السكر في الدم.
اي مساعدة انا هنا
* تحليل المنحنى ب: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الغلوكوز في الوسط.
* التفسير : كل ارتفاع للجلوكوز في الدم يحث البنكرياس على إفراز الأنسولين الذي يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم الى قيم طبيعية.حيث: أن ارتفاع التحلون (نسبة السكر في الدم) تتحسس له لوا قط خاصة موجودة في جزر لانجرهانس (الخلايا B )فتقوم هذه الأخيرة بإفراز الأنسولين الذي ينقل في الدم الى الخلايا المنفذة لتخزين واستهلاك الغلوكوز وبالتالي تخفيض نسبة السكر في الدم.
الخلاصة:تعتبر الخلايا B : مستقبل ( لوا قط) حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي(الغلوكوز) ومولدة للاستجابة المكيفة(إفراز الأنسولين)
اي مساعدة انا هنا