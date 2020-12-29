تحليل وثيقة 5 ص40 علوم تجريبية 2 ثانوي

الخلاصة:​

* تحليل المنحنى أ: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي وينخفض إفراز الأنسولين بانخفاض تركيز الجلوكوز في السائل الفيزيولوجي.* تحليل المنحنى ب: يزداد إفراز الأنسولين بزيادة تركيز الغلوكوز في الوسط.: كل ارتفاع للجلوكوز في الدم يحث البنكرياس على إفراز الأنسولين الذي يعمل على تخفيض نسبة السكر في الدم الى قيم طبيعية.حيث: أن ارتفاع التحلون (نسبة السكر في الدم) تتحسس له لوا قط خاصة موجودة في جزر لانجرهانس (الخلايا)فتقوم هذه الأخيرة بإفراز الأنسولين الذي ينقل في الدم الى الخلايا المنفذة لتخزين واستهلاك الغلوكوز وبالتالي تخفيض نسبة السكر في الدم.تعتبر الخلايا: مستقبل ( لوا قط) حساسة لتغيرات الثابت الكيميائي(الغلوكوز) ومولدة للاستجابة المكيفة(إفراز الأنسولين)اي مساعدة انا هنا