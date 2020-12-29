بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

كلام عظيم

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

بعد التأمل والإستقرار..

وجدت أن الأذكار التي يوصي بالإكثار منها..

الذكر الأول :

(الصلاة على رسول الله)

إلتزم به طوال اليوم ،ستجد أنك في نهاية اليوم كنت مكثرا

الذكر الثاني:

(كثرة الإستغفار)

إذا ألهمك الله وأعانك في وقت فراغك ان تقول (استغفر الله) كثير

الذكر الثالث:

(ياذا الجلال والإكرام)

والإكثار من هذا الذكر يكاد من السنن المهجورة مع أن رسول الله أوصانا به ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"ألظوا ب يا ذا الجلال والإكرام "

،وألظوا معناها أكثروا وألزموا وخص رسول الله هذين الاسمين لأن فيها سر عظيم ،ياذا الجلال معناها: ياذا الجمال والكمال والعظمة

والإكرام يعني: ياذا العطاء والجود، ولو تغوص في معناها لوجدت أنك تثني وتطلب ،تخيل أنك في اليوم تقول لله مئات المرات ياذا الجلال ،أكيد سيفرح الله بك ومئات المرات تقول (والإكرام) ،فالله يعلم حاجتك وسيعطيك

الذكر الرابع:

(لاحول ولا قوة إلا بالله)

وهذا الكلمة أوصى بها رسول الله كثير من الصحابة وقال عنها كنز من كنوز الجنة ،لو أنك حافظت على الإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عجبا ولطفا وفضلا من الله ونعمة

الذكر الخامس:

هو دعاء نبي الله يونس

(لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)

هو الذكر قاهر الأحزان وجالب الأفراح

الذكر السادس:

(سبحان الله، الحمد لله ،لاإله إلا الله، الله أكبر)

خذها قاعدة:

العبرة والمنفعة والثمرة في الأذكار والأدعية والرقية، تكون في الإلحاح والإكثار والتكرار والتدبر ،على قدر إكثارك من ذكر الله لك تنال محبة الله، على قدر إلحاحك في الدعاء ستنزل الإجابة، على قدر تكرارك للرقية الشرعية يكون فتكك بالشياطين وطردك لسموم الحسد

السعدي رحمه الله ،علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام.

قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله:

من أحب أن لاينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم (التذكرة في الوعظ)