5 مصادر غذائية لعلاج فقر الدم عند الاطفال

يتطلب علاج فقر الدم عند الاطفال، عادة، تغيير النظام الغذائي، إذ من المهم أن يحتوي غذاء الطفل على الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات الضرورية لإنتاج الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء، كما يجب أن تتضمن أيضا الأطعمة التي تساعد الجسم على امتصاص الحديد بشكل أفضل. ومن بين الأطعمة التي ينصح بالاعتماد عليها، من أجل علاج فقر الدم، الخضر الورقية، من قبيل السبانخ والكرنب الأخضر، باعتبار أنها تعتبر أفضل مصادر الحديد لعلاج الأنيميا.



كما تعد اللحوم الحمراء من أفضل مصادر الحديد، فيما يتوفر الحديد على مستويات أقل في لحوم الدواجن. ويساعد تناول اللحوم أو الدواجن مع الخضر الورقية في زيادة امتصاص الحديد بالجسم.

وجاء في تقارير إعلامية أن الكبد يعتبر أحد أهم مصادر الحديد وحمض الفوليك، ولذلك ينصح بتناول الكبد في حال الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ويتوفر الحديد في العديد من أنواع المكسرات والبذور، والتي يمكن إضافتها إلى مختلف الأطعمة للحصول على نكهة مميزة، إذ يمكن الحصول على الحديد من بذور اليقطين، والفستق، والكاجو، وبذور القنب، والصنوبر، وبذور زهرة عباد الشمس.



ويعد اللوز من المصادر الجيدة للحديد، ولكنه يحتوي أيضا على الكالسيوم، وبالتالي قد يعيق امتصاص الحديد في الجسم. وتحتوي بعض المأكولات البحرية على مستويات جيدة من حديد الهيم، مثل المحار والروبيان، والشيء ذاته بالنسبة إلى مجموعة من الأسماك مثل السردين والتون والسلمون. يشار إلى أنه ينصح أيضا باستهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين “س”، لأنها تزيد من امتصاص الحديد، وهو الفيتامين الذي يتوفر في العديد من الأطعمة، منها البرتقال، والفراولة، والفلفل الأحمر، والكيوي، والبروكلي، والطماطم.