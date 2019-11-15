أغذية غنية بالحديد لعلاج فقر الدم



أغذية غنية بالحديد لعلاج فقر الدم

يوجد العديد من أنواع



قد يعاني الشخص الذي لديه نقص الحديد من أعراض مختلفة ، بما في ذلك التعب والدوار والصداع والحساسية للبرد وضيق التنفس عند القيام بمهام بسيطة.



علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى ضعف الانتباه والوظائف العقلية. في الواقع ، ويرتبط النقص في مرحلة الطفولة المبكرة بانخفاض معدل الذكاء.



الحديد معدن أساسي يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح.وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن تستهلك كميات كافية منه في نظامك الغذائي اليومي.



فى هذا المقال نستعرض سويا أهم الأطعمة والأكلات لتعوض نقص الجسم بالحديد :

الخضروات

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللكرنب من اهم مصادر الحديد الطبيعية الغير مصنعة ، ويفضل تناول هذه الخضروات مع أطعمة غنية بفيتامين C مثل الفلفل الاحمر والبرتقال والفراوله وذلك لقدرة فيتامين C على امتصاص الحديد .

السبانخ غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتقلل الالتهابات وتحمي عينيك من المرض .

الكبد

القيمة الغذائية للكبدة كبيرة جدا لأنها من أهم مصادر تعويض الحديد فى الجسم .

اللحوم والدواجن

جميع اللحوم والدواجن تحتوى على الحديد ولكن نسب الحديد فى اللحوم أعلى من الموجوده فى الدواجن .

الاسماك

تعتبر معظم الاسماك غنية بالحديد ولكن يأتى على راسها سمك التونة وسمك السردين وسمك السلمون ولكن تجنب السلمون المعلب لانه غنى بالكالسيوم وهنا لابد أن نذكر أن الكالسيوم يقلل من أمتصاص الحديد فى الجسم فيجب عليا فى اتباعنا نظام غذائى لعلاج فقر الدم أن نبتعد عن الاطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم مثل : يوجد العديد من أنواع فقر الدم ، ولكن النوع الأكثر شيوعا والمتعارف عليه بكثرة هو فقر الدم بسبب نقص الحديد وهو السبب الذي يصيب مليار شخص حول العالم .قد يعاني الشخص الذي لديه نقص الحديد من أعراض مختلفة ، بما في ذلك التعب والدوار والصداع والحساسية للبرد وضيق التنفس عند القيام بمهام بسيطة.علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى ضعف الانتباه والوظائف العقلية. في الواقع ، ويرتبط النقص في مرحلة الطفولة المبكرة بانخفاض معدل الذكاء.الحديد معدن أساسي يحتاجه جسمك ليعمل بشكل صحيح.وبالتالي ، من الأهمية بمكان أن تستهلك كميات كافية منه في نظامك الغذائي اليومي.فى هذا المقال نستعرض سويا أهم الأطعمة والأكلات لتعوض نقص الجسم بالحديد :تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ واللكرنب من اهم مصادر الحديد الطبيعية الغير مصنعة ، ويفضل تناول هذه الخضروات مع أطعمة غنية بفيتامين C مثل الفلفل الاحمر والبرتقال والفراوله وذلك لقدرة فيتامين C على امتصاص الحديد .السبانخ غني أيضا بمضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات التي قد تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتقلل الالتهابات وتحمي عينيك من المرض .القيمة الغذائية للكبدة كبيرة جدا لأنها من أهم مصادر تعويض الحديد فى الجسم .جميع اللحوم والدواجن تحتوى على الحديد ولكن نسب الحديد فى اللحوم أعلى من الموجوده فى الدواجن .تعتبر معظم الاسماك غنية بالحديد ولكن يأتى على راسها سمك التونة وسمك السردين وسمك السلمون ولكن تجنب السلمون المعلب لانه غنى بالكالسيوم وهنا لابد أن نذكر أن الكالسيوم يقلل من أمتصاص الحديد فى الجسم فيجب عليا فى اتباعنا نظام غذائى لعلاج فقر الدم أن نبتعد عن الاطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم مثل :

الحليب

الزبادى

البروكلى

الجبنه

السردين المعلب

البقوليات

بعض أنواع البقوليات الأكثر شيوعًا هي الفول والعدس والحمص والبازلاء وفول الصويا. هي مصادر جيدة للحديد للنباتيين وأكلى اللحوم على حد سواء. كما أنها غير مكلفة مثل الاسماك أو اللحوم والدواجن .

البقوليات هي أيضا غنية بحمض الفوليك ، المغنيسيوم والبوتاسيوم.

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل الكاجو والفستق من العناصر الغنية بالحديد وايضا اللوز غنى بالحديد الا أنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم فيقلل من أمتصاص الحديد .

الشوكولاته الداكنة

تأكد من اختيار الشوكولاته الداكنة الحقيقية ، والتي يجب أن تحتوي ما لا يقل عن 45 في المئة الصلبة الكاكاو حتى تضمن أكبر استفادة منها .

الأطعمة المساعدة على أمتصاص الحديد

الاطعمة الغنية بفيتامين C

فيتامين سى الموجود فى بعض الاطعمة مثل الفلفل الأحمر والبطيخ والفروالة والبرتقال يعزز من أمتصاص الحديد .

الأطعمة مع فيتامين (أ) وبيتا كاروتين

المصادر الغذائية الجيدة للبيتا كاروتين وفيتامين A مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت والقرع والفلفل الأحمر والشمام والمشمش والبرتقال والخوخ تساعد على أمتصاص الحديد فى الجسم .

عند اتباع خطة النظام الغذائي لفقر الدم ، تذكر هذه الإرشادات

