اللهم صل وسلم وبارك على حبينا سيدنا محمد ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الصلاة على النبي إنشراح الصدر، وغفران الذنب، وتفريج الكرب ،وذهاب الهم ،فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:

"إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"،

يسن الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، وبدأ تنافس الصالحين بكثرة الصلاة على النبي في ليلة الجمعة ويومها، فلا تجعل نصيبك منه قليل ،وتذكر أن بكل صلاة على النبي يصلي الله عليك بها عشرا، وترفع عشر درجات ،ويحط عنك عشر خطيئات،

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد،

يقول ابن القيم رحمه الله:

من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة ،كل ثانية فيها خزائن من الحسنات فليكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،

من أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ،أكثرهم صلاة عليه وأفضل الأيام للصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.