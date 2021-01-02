ومضى من العمر عام آخر ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,658
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومضى من العمر عام آخر:
لقى الفضيل بن عياض رجلا، فقال له الفضيل:كم عمرك ؟
قال الرجل:ستون سنة
قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل
فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون
قال الفضيل :هل تعرف معناها
قال:نعم أعرف أني عبد الله، وأني إليه راجع
فقال الفضيل:ياأخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع ،فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا..
فبكا الرجل وقال ومالحيلة؟
قال الفضيل:يسيرة
قال وماهي يرحمك الله؟
قال:تحسن فيما بقى ،يغفر الله لك مامضى ومابقى، فإنم إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى ومابقى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سنرحل ويبقى الأثر.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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