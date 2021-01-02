اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومضى من العمر عام آخر:
لقى الفضيل بن عياض رجلا، فقال له الفضيل:كم عمرك ؟
قال الرجل:ستون سنة
قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل
فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون
قال الفضيل :هل تعرف معناها
قال:نعم أعرف أني عبد الله، وأني إليه راجع
فقال الفضيل:ياأخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع ،فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا..
فبكا الرجل وقال ومالحيلة؟
قال الفضيل:يسيرة
قال وماهي يرحمك الله؟
قال:تحسن فيما بقى ،يغفر الله لك مامضى ومابقى، فإنم إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى ومابقى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سنرحل ويبقى الأثر.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومضى من العمر عام آخر:
لقى الفضيل بن عياض رجلا، فقال له الفضيل:كم عمرك ؟
قال الرجل:ستون سنة
قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل
فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون
قال الفضيل :هل تعرف معناها
قال:نعم أعرف أني عبد الله، وأني إليه راجع
فقال الفضيل:ياأخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع ،فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا..
فبكا الرجل وقال ومالحيلة؟
قال الفضيل:يسيرة
قال وماهي يرحمك الله؟
قال:تحسن فيما بقى ،يغفر الله لك مامضى ومابقى، فإنم إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى ومابقى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سنرحل ويبقى الأثر.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"