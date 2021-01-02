بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ومضى من العمر عام آخر:

لقى الفضيل بن عياض رجلا، فقال له الفضيل:كم عمرك ؟

قال الرجل:ستون سنة

قال الفضيل: إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله توشك أن تصل

فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون

قال الفضيل :هل تعرف معناها

قال:نعم أعرف أني عبد الله، وأني إليه راجع

فقال الفضيل:ياأخي، من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع ،فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا..

فبكا الرجل وقال ومالحيلة؟

قال الفضيل:يسيرة

قال وماهي يرحمك الله؟

قال:تحسن فيما بقى ،يغفر الله لك مامضى ومابقى، فإنم إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى ومابقى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. سنرحل ويبقى الأثر.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"