سهلة الخيانة ،مرة الخيانة

و لم يبقى بعد الخيانة سوانا

هل نتفق ؟ أم نفترق ؟

بعد الذي كان....

أسئلة باتت تثقل جراحي

أرى الندم، أرى الألم، في عينيك الآن

تتوارى في ذل ما بعد الخيانة

آه.... على دمعة لا تغسل الخطايا

و ملامح إرتسمت تفضح الخبايا

رخصت نفسي و قلبي و مشاعري

و جراح إنفتحت بين ضلوعي

ألمي سيبقى خالدا إلى الأبد

يخفي حبا أغتيل بلا سبب

أين هي تلك التي بسحرها؟

أين هي تلك التي بحسنها؟

أسالت دمعي أنا و دمع طفلايا

هل سيبقى بريقها ؟أم ينطفيء؟

مثلما إنطفأ وهج حبنا

لا شيء سيعود مثلما كان

فٱبدأ بعد الدموع من الآن

كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟

وأنت قد كنت له كل أحبابه

هل أرضى لإبني أن يربى بقهر اليتيم؟

أم لقلبي أن يغرم بالمآسي؟

هل أسامح أم أحقد و أستمر؟

أ أنتقم لكرامتي أم ألتزم؟

أصعب إمتحان أواجهه

و أسئلة باتت تثقل جراحي

كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟

و أنت قد كنت له كل أحبابه

ألمي سيبقى خالدا بين الضلوع

يخفي ضحكة أغتيلت بلا سبب

دع الزمان كفيل بطي المآسي

و توبة و عودة للإصلاح

دع لقلبي مهلة لا أدري كم؟

عله يلملم بعض الجراح

فكيف لضحية أن تصنع ضحايا؟

و تهون نفسي أمام دمع طفلايا

بقلمي ذكريات