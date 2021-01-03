سهلة الخيانة ،مرة الخيانة
و لم يبقى بعد الخيانة سوانا
هل نتفق ؟ أم نفترق ؟
بعد الذي كان....
أسئلة باتت تثقل جراحي
أرى الندم، أرى الألم، في عينيك الآن
تتوارى في ذل ما بعد الخيانة
آه.... على دمعة لا تغسل الخطايا
و ملامح إرتسمت تفضح الخبايا
رخصت نفسي و قلبي و مشاعري
و جراح إنفتحت بين ضلوعي
ألمي سيبقى خالدا إلى الأبد
يخفي حبا أغتيل بلا سبب
أين هي تلك التي بسحرها؟
أين هي تلك التي بحسنها؟
أسالت دمعي أنا و دمع طفلايا
هل سيبقى بريقها ؟أم ينطفيء؟
مثلما إنطفأ وهج حبنا
لا شيء سيعود مثلما كان
فٱبدأ بعد الدموع من الآن
كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟
وأنت قد كنت له كل أحبابه
هل أرضى لإبني أن يربى بقهر اليتيم؟
أم لقلبي أن يغرم بالمآسي؟
هل أسامح أم أحقد و أستمر؟
أ أنتقم لكرامتي أم ألتزم؟
أصعب إمتحان أواجهه
و أسئلة باتت تثقل جراحي
كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟
و أنت قد كنت له كل أحبابه
ألمي سيبقى خالدا بين الضلوع
يخفي ضحكة أغتيلت بلا سبب
دع الزمان كفيل بطي المآسي
و توبة و عودة للإصلاح
دع لقلبي مهلة لا أدري كم؟
عله يلملم بعض الجراح
فكيف لضحية أن تصنع ضحايا؟
و تهون نفسي أمام دمع طفلايا
بقلمي ذكريات
و لم يبقى بعد الخيانة سوانا
هل نتفق ؟ أم نفترق ؟
بعد الذي كان....
أسئلة باتت تثقل جراحي
أرى الندم، أرى الألم، في عينيك الآن
تتوارى في ذل ما بعد الخيانة
آه.... على دمعة لا تغسل الخطايا
و ملامح إرتسمت تفضح الخبايا
رخصت نفسي و قلبي و مشاعري
و جراح إنفتحت بين ضلوعي
ألمي سيبقى خالدا إلى الأبد
يخفي حبا أغتيل بلا سبب
أين هي تلك التي بسحرها؟
أين هي تلك التي بحسنها؟
أسالت دمعي أنا و دمع طفلايا
هل سيبقى بريقها ؟أم ينطفيء؟
مثلما إنطفأ وهج حبنا
لا شيء سيعود مثلما كان
فٱبدأ بعد الدموع من الآن
كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟
وأنت قد كنت له كل أحبابه
هل أرضى لإبني أن يربى بقهر اليتيم؟
أم لقلبي أن يغرم بالمآسي؟
هل أسامح أم أحقد و أستمر؟
أ أنتقم لكرامتي أم ألتزم؟
أصعب إمتحان أواجهه
و أسئلة باتت تثقل جراحي
كيف أواسي قلبي و أهون عذابه؟
و أنت قد كنت له كل أحبابه
ألمي سيبقى خالدا بين الضلوع
يخفي ضحكة أغتيلت بلا سبب
دع الزمان كفيل بطي المآسي
و توبة و عودة للإصلاح
دع لقلبي مهلة لا أدري كم؟
عله يلملم بعض الجراح
فكيف لضحية أن تصنع ضحايا؟
و تهون نفسي أمام دمع طفلايا
بقلمي ذكريات