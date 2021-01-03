تمارين علوم مع حل 2 ثانوي علوم تجريبية

شيماء شوشيشا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2020
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التمرين 1
من اجل دراسة بعض خصائص المنعكس العضلي نجري سلسلة من تجارب
1- نقطع احد اوتار العضلة "م" و نربطه بجهاز شد شد العضلة "م" بشكل متزايد على مستوى احد الياف العصب الذي يربط العضلة بالنخاع الشوكي بواسطة جهاز راسم الاهتزاز الذبذبي المهبطي الاستجابات الناتجة عن الشد. التجربة و النتائج محصل عليها في الشكل أ و 1ب (الوثيقة1)
1-عرف العضو "س" ثم حدد وظيفته
2- حدد طبيعة الليف العصبي الذي تم على مستواه التسجيل
3- ماذا تمثل السيالات المسجل في زمن .اين تنطلق
4-حلل الوثيقة (1ب) و استخرج خصائص الرسالة العصبية المسجلة على الليف
2-نطبق تنبيه كهربائي فعال على الليف منطلق من العضو "س" للعضلة الامامية و الخلفية للفخذ على الترتيب. النتائج موضحة في الوثيقة 02
- حلل الوثيقة ماذا تستخلص
تابع ع امامية قابضة خلفية باسطة
من اجل دراسة بعض خصائص المنعكس العضلي نجري سلسلة من تجارب
1- نقطع احد اوتار العضلة "م" و نربطه بجهاز شد شد العضلة "م" بشكل متزايد على مستوى احد الياف العصب الذي يربط العضلة بالنخاع الشوكي بواسطة جهاز راسم الاهتزاز الذبذبي المهبطي الاستجابات الناتجة عن الشد. التجربة و النتائج محصل عليها في الشكل أ و 1ب (الوثيقة1)
1-عرف العضو "س" ثم حدد وظيفته
2- حدد طبيعة الليف العصبي الذي تم على مستواه التسجيل
3- ماذا تمثل السيالات المسجل في زمن .اين تنطلق
4-حلل الوثيقة (1ب) و استخرج خصائص الرسالة العصبية المسجلة على الليف
2-نطبق تنبيه كهربائي فعال على الليف منطلق من العضو "س" للعضلة الامامية و الخلفية للفخذ على الترتيب. النتائج موضحة في الوثيقة 02
- حلل الوثيقة ماذا تستخلص
تابع ع امامية قابضة خلفية باسطة
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