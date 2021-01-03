تمارين علوم مع حل 2 ثانوي علوم تجريبية

التمرين 1من اجل دراسة بعض خصائص المنعكس العضلي نجري سلسلة من تجارب1- نقطع احد اوتار العضلة "م" و نربطه بجهاز شد شد العضلة "م" بشكل متزايد على مستوى احد الياف العصب الذي يربط العضلة بالنخاع الشوكي بواسطة جهاز راسم الاهتزاز الذبذبي المهبطي الاستجابات الناتجة عن الشد. التجربة و النتائج محصل عليها في الشكل أ و 1ب (الوثيقة1)1-عرف العضو "س" ثم حدد وظيفته2- حدد طبيعة الليف العصبي الذي تم على مستواه التسجيل3- ماذا تمثل السيالات المسجل في زمن .اين تنطلق4-حلل الوثيقة (1ب) و استخرج خصائص الرسالة العصبية المسجلة على الليف2-نطبق تنبيه كهربائي فعال على الليف منطلق من العضو "س" للعضلة الامامية و الخلفية للفخذ على الترتيب. النتائج موضحة في الوثيقة 02- حلل الوثيقة ماذا تستخلصتابع ع امامية قابضة خلفية باسطة