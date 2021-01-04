▪️سُئِل الحسن البصري : يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,680
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟
فقال : الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله تبارك وتعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } إلى قوله : { أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا } الأنفال: [2-4] فوالله ما أدري أنا منهم أم لا .