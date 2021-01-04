▪️سُئِل الحسن البصري : يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟

يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ }

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا