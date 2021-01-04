▪️سُئِل الحسن البصري : يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟

Ma$Ter

Ma$Ter

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سُئِل الحسن البصري :
يا أبا سعيد، أمؤمن أنت ؟
فقال : الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله تبارك وتعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } إلى قوله : { أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا } الأنفال: [2-4] فوالله ما أدري أنا منهم أم لا .
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قال ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن؛ فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك .
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الفوائد : (148)
 
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