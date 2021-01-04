انواع الاثقال المعدنية Dumbbells

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتههذه تصنيفات الاثقال المعدنية -حديدتعتبر اداة لتدريب القوى رفع الاثقال من عدة نواحيحديد راكزةحديد اتزانحديد لياقةحديد مبارزةحديد ثابتحديد تدريجيحديد لياقةشكل الدملبز او القطعة المعدنية الصلبة يعطي مساعدة معنوية للمتدرب-لست بحاجة لدمبل ثقيل ,يمكنك زيادة وزن الدمبل متسوط الوزن حسب قوة قبضة اليد عليها-يمكن الحصول على اداة ما للتدريب غير الدمبل تكون شبيهة بها-يرجى توخي الحذر في هذه الرياضة و الاتكال على الله -تعالى-المربعة او ذات اللون -ابيض اسود -احمر اسود ,مميزات من نوعهن ,لكنها لا تختلف كثيرا من ناحية خواص تدريبية عن الاعتيادية​