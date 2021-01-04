انواع الاثقال المعدنية Dumbbells

David-176

David-176

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جانفي 2021
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
فلسطين - Palestine
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه تصنيفات الاثقال المعدنية -حديد
تعتبر اداة لتدريب القوى رفع الاثقال من عدة نواحي
حديد راكزة
حديد اتزان
حديد لياقة
حديد مبارزة
حديد ثابت
حديد تدريجي
حديد لياقة

شكل الدملبز او القطعة المعدنية الصلبة يعطي مساعدة معنوية للمتدرب

-لست بحاجة لدمبل ثقيل ,يمكنك زيادة وزن الدمبل متسوط الوزن حسب قوة قبضة اليد عليها
-يمكن الحصول على اداة ما للتدريب غير الدمبل تكون شبيهة بها
-يرجى توخي الحذر في هذه الرياضة و الاتكال على الله -تعالى-

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المربعة او ذات اللون -ابيض اسود -احمر اسود ,مميزات من نوعهن ,لكنها لا تختلف كثيرا من ناحية خواص تدريبية عن الاعتيادية​
 
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