18 وسيلة لنشر دعوة التوحيد للعوام في يوم الجمعة

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله , والصلاة والسلام علي محمد رسول الله , أما بعد :-
أخي المسلم , هذا برنامج مقترح لنشر دعوة التوحيد للعوام , في يوم الجمعة , خاصة فيما يتعلق بالآتي :-
- أسماء الله تعالي , وصفاته
– إتخاذ القبور مساجد .
– الطرق الصوفية .
– الموالد .
– تعريف الشرك .
– مفهوم العبادة , وحكم ما يفعله الجهال , من عبادات , لغير الله تعالي , مثل النذر , والذبح , والطواف بالأضرحة , وغير ذلك .
– نشر محاسن الشريعة الإسلامية , وحكم الإسلام في العلمانية , و الديمقراطية , والقومية , والإشتراكية , والنعرات الوطنية , و الليبرالية , والشيوعية .
1 – يكتب علي سبورة المسجد , عقب صلاة المغرب , يوم الخمبس , آية كريمة , أو حدبث شريف , للدلالة علي توحيد الله , عز وجل , مثل ( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله .........)
2- فتوى هامة , أو مقال , عن توحيد الله , عز وجل , مثل , حكم الطواف حول الأضرحة , للعلامة الفوزان .
3 – عقب صلاة الفجر , درس قصير , بلغة مبسطة للعوام , شرح كتاب التوحيد , للإمام محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله .
4 – الإعلان عن خطبة , أو محاضرة هامة , في التوحيد , مع ذكر اسم المحاضر , وعنوان وموعد المحاضرة .
5 – خطبة الجمعة , تتناول موضوعا محددا في التوحيد , مثل حكم الاستغاثة بغير الله , تبارك وتعالي , مع الرد المبسط علي الشبهات المثارة من الصوفية , ويراعي تجنب الحشو , والتعقيد , وعدم الإطالة .
6 – عقب صلاة الجمعة , سؤال عن التوحيد , مع جائزة لأفضل إجابة, و التواصل مع العوام , وننبه إلي أن السؤال , يكون معلنا عنه , عقب صلاة الجمعة السابقة .
7 – قبل انصراف المصلين , توزيع مطويات , وصوتيات , وكتيبات , تخص التوحيد .
8 – عقب صلاة العصر , سؤال واجابته , من كتاب (200 سؤال وجواب في العقيدة ) الشيخ حافظ أحمد الحكمي , رحمه الله .
9 – قافلة دعوية , مع كلمة قصيرة , مبسطة , باللهجة العامية , في التوحيد , مع تجنب سرعة الحديث , المعهودة عند الحشد الكبير , وننبه الإخوة الكرام , أن أكثر العوام لا يستوعب الحديث السريع .
10 – عقب صلاة المغرب , شرح كتاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) محمد ناصر الدين الألباني , رحمه الله .
11 – عقب صلاة العشاء , كلمة قصيرة من كتاب ( منة الرحمن ) ياسر برهامي , مع الاستعانة بالشرح .
12- زيارات قصيرة جدا , للأهل , والجيران , والأصدقاء , مع كلمة قصيرة , في التوحيد , وتجنب الحشو والإطالة .
13 – كلمة مبسطة , في التوحيد , في مناسابات , يوم الجمعة , مثل حفلات الزفاف , والجنازات ...........الخ
14 – الإعلان عن محاضرة هامة في التوحيد , في قناة فضائية , خاصة في مسجد النساء .
15 – مسابقة , بحث علمي , أو أفضل مقال , في مسألة تخص دعوة التوحيد .
16 – لقاء الطلبة , يشمل ما تيسر مما سبق , مع التنبيه علي دعوة التوحيد في الجامعات والمدارس .
17 – لقاء الأشبال , قصة قصيرة , باسلوب شيق , سهل , بالعامية , مثل , قصة إبراهيم عليه السلام , والأصنام .
18 – لقاء الأخوات , يراعي فيه , تدريس الكتب , بانتظام , واستخدام العامية , والاسلوب القصصي ,
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أخي المسلم , هذا برنامج مقترح لنشر دعوة التوحيد للعوام , في يوم الجمعة , خاصة فيما يتعلق بالآتي :-
- أسماء الله تعالي , وصفاته
– إتخاذ القبور مساجد .
– الطرق الصوفية .
– الموالد .
– تعريف الشرك .
– مفهوم العبادة , وحكم ما يفعله الجهال , من عبادات , لغير الله تعالي , مثل النذر , والذبح , والطواف بالأضرحة , وغير ذلك .
– نشر محاسن الشريعة الإسلامية , وحكم الإسلام في العلمانية , و الديمقراطية , والقومية , والإشتراكية , والنعرات الوطنية , و الليبرالية , والشيوعية .
1 – يكتب علي سبورة المسجد , عقب صلاة المغرب , يوم الخمبس , آية كريمة , أو حدبث شريف , للدلالة علي توحيد الله , عز وجل , مثل ( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله .........)
2- فتوى هامة , أو مقال , عن توحيد الله , عز وجل , مثل , حكم الطواف حول الأضرحة , للعلامة الفوزان .
3 – عقب صلاة الفجر , درس قصير , بلغة مبسطة للعوام , شرح كتاب التوحيد , للإمام محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله .
4 – الإعلان عن خطبة , أو محاضرة هامة , في التوحيد , مع ذكر اسم المحاضر , وعنوان وموعد المحاضرة .
5 – خطبة الجمعة , تتناول موضوعا محددا في التوحيد , مثل حكم الاستغاثة بغير الله , تبارك وتعالي , مع الرد المبسط علي الشبهات المثارة من الصوفية , ويراعي تجنب الحشو , والتعقيد , وعدم الإطالة .
6 – عقب صلاة الجمعة , سؤال عن التوحيد , مع جائزة لأفضل إجابة, و التواصل مع العوام , وننبه إلي أن السؤال , يكون معلنا عنه , عقب صلاة الجمعة السابقة .
7 – قبل انصراف المصلين , توزيع مطويات , وصوتيات , وكتيبات , تخص التوحيد .
8 – عقب صلاة العصر , سؤال واجابته , من كتاب (200 سؤال وجواب في العقيدة ) الشيخ حافظ أحمد الحكمي , رحمه الله .
9 – قافلة دعوية , مع كلمة قصيرة , مبسطة , باللهجة العامية , في التوحيد , مع تجنب سرعة الحديث , المعهودة عند الحشد الكبير , وننبه الإخوة الكرام , أن أكثر العوام لا يستوعب الحديث السريع .
10 – عقب صلاة المغرب , شرح كتاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) محمد ناصر الدين الألباني , رحمه الله .
11 – عقب صلاة العشاء , كلمة قصيرة من كتاب ( منة الرحمن ) ياسر برهامي , مع الاستعانة بالشرح .
12- زيارات قصيرة جدا , للأهل , والجيران , والأصدقاء , مع كلمة قصيرة , في التوحيد , وتجنب الحشو والإطالة .
13 – كلمة مبسطة , في التوحيد , في مناسابات , يوم الجمعة , مثل حفلات الزفاف , والجنازات ...........الخ
14 – الإعلان عن محاضرة هامة في التوحيد , في قناة فضائية , خاصة في مسجد النساء .
15 – مسابقة , بحث علمي , أو أفضل مقال , في مسألة تخص دعوة التوحيد .
16 – لقاء الطلبة , يشمل ما تيسر مما سبق , مع التنبيه علي دعوة التوحيد في الجامعات والمدارس .
17 – لقاء الأشبال , قصة قصيرة , باسلوب شيق , سهل , بالعامية , مثل , قصة إبراهيم عليه السلام , والأصنام .
18 – لقاء الأخوات , يراعي فيه , تدريس الكتب , بانتظام , واستخدام العامية , والاسلوب القصصي ,
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين