18 وسيلة لنشر دعوة التوحيد للعوام في يوم الجمعة

الحمد لله , والصلاة والسلام علي محمد رسول الله , أما بعد :-



أخي المسلم , هذا برنامج مقترح لنشر دعوة التوحيد للعوام , في يوم الجمعة , خاصة فيما يتعلق بالآتي :-

- أسماء الله تعالي , وصفاته

– إتخاذ القبور مساجد .

– الطرق الصوفية .

– الموالد .

– تعريف الشرك .

– مفهوم العبادة , وحكم ما يفعله الجهال , من عبادات , لغير الله تعالي , مثل النذر , والذبح , والطواف بالأضرحة , وغير ذلك .

– نشر محاسن الشريعة الإسلامية , وحكم الإسلام في العلمانية , و الديمقراطية , والقومية , والإشتراكية , والنعرات الوطنية , و الليبرالية , والشيوعية .



1 – يكتب علي سبورة المسجد , عقب صلاة المغرب , يوم الخمبس , آية كريمة , أو حدبث شريف , للدلالة علي توحيد الله , عز وجل , مثل ( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله .........)

2- فتوى هامة , أو مقال , عن توحيد الله , عز وجل , مثل , حكم الطواف حول الأضرحة , للعلامة الفوزان .

3 – عقب صلاة الفجر , درس قصير , بلغة مبسطة للعوام , شرح كتاب التوحيد , للإمام محمد بن عبد الوهاب , رحمه الله .

4 – الإعلان عن خطبة , أو محاضرة هامة , في التوحيد , مع ذكر اسم المحاضر , وعنوان وموعد المحاضرة .

5 – خطبة الجمعة , تتناول موضوعا محددا في التوحيد , مثل حكم الاستغاثة بغير الله , تبارك وتعالي , مع الرد المبسط علي الشبهات المثارة من الصوفية , ويراعي تجنب الحشو , والتعقيد , وعدم الإطالة .

6 – عقب صلاة الجمعة , سؤال عن التوحيد , مع جائزة لأفضل إجابة, و التواصل مع العوام , وننبه إلي أن السؤال , يكون معلنا عنه , عقب صلاة الجمعة السابقة .

7 – قبل انصراف المصلين , توزيع مطويات , وصوتيات , وكتيبات , تخص التوحيد .

8 – عقب صلاة العصر , سؤال واجابته , من كتاب (200 سؤال وجواب في العقيدة ) الشيخ حافظ أحمد الحكمي , رحمه الله .

9 – قافلة دعوية , مع كلمة قصيرة , مبسطة , باللهجة العامية , في التوحيد , مع تجنب سرعة الحديث , المعهودة عند الحشد الكبير , وننبه الإخوة الكرام , أن أكثر العوام لا يستوعب الحديث السريع .

10 – عقب صلاة المغرب , شرح كتاب (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) محمد ناصر الدين الألباني , رحمه الله .

11 – عقب صلاة العشاء , كلمة قصيرة من كتاب ( منة الرحمن ) ياسر برهامي , مع الاستعانة بالشرح .

12- زيارات قصيرة جدا , للأهل , والجيران , والأصدقاء , مع كلمة قصيرة , في التوحيد , وتجنب الحشو والإطالة .

13 – كلمة مبسطة , في التوحيد , في مناسابات , يوم الجمعة , مثل حفلات الزفاف , والجنازات ...........الخ

14 – الإعلان عن محاضرة هامة في التوحيد , في قناة فضائية , خاصة في مسجد النساء .

15 – مسابقة , بحث علمي , أو أفضل مقال , في مسألة تخص دعوة التوحيد .

16 – لقاء الطلبة , يشمل ما تيسر مما سبق , مع التنبيه علي دعوة التوحيد في الجامعات والمدارس .

17 – لقاء الأشبال , قصة قصيرة , باسلوب شيق , سهل , بالعامية , مثل , قصة إبراهيم عليه السلام , والأصنام .

18 – لقاء الأخوات , يراعي فيه , تدريس الكتب , بانتظام , واستخدام العامية , والاسلوب القصصي ,

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين