

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( دواء رائع ))

اسم الدواء

( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين )

التأثيرات الدوائية

تتميز بخواص مسكنة تبعث في النفس الطمأنينة والراحة وتطرد الهم والحزن وتبعد القلق والتوتر.

دواعي الاستعمال

يستعمل هذا الدواء عند إحساسك بالظلم والقهر والغم والحزن, ويفيد في حالات الإحباط واليأس يستعمل أيضا لتخفيف الآلام الناتجة عن أذى الناس وكل منغصات الحياة ومتاعبها وفي الحالات المصاحبة لضيق الصدر.

موانع الاستعمال

قد يمنع البعض من استخدام هذا الدواء بسبب الجهل أو الغفلة كما تؤثر كثرة الذنوب والمعاصي فتحول دون استخدام هذا الدواء أو كمال الفائدة منه .

طريقة الاستعمال

واظب على استخدام الدواء لمدة شهر على الأقل بكرة وعشية.

الاحتياطات

من الأفضل أن تكون متوضأً ً, مستقبل القبلة, خاشع القلب.

التأثيرات الدوائية

هذا الدواء مستحضر لا يأتي إلا بخير, وهو شافٍ حتما, وليس له أي تأثيرات سلبية مطلقاً ففي حال زيادة الجرعة تزداد الفائدة.



تذكـــر

* لا تقطع مدة العلاج من تلقاء نفسك.

* كرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

* أرسل هذا الدواء لكل من تعرف و اتركه في متناول أيدي الجميع.​