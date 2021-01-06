تقرير حول نبات العرعار حصري

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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يعتبر نبات العرعر أو العرعار
من الأشجار الكبيرة والمعمرة
ينقسم نبات العرعر إلى نوعين:

النوع الأول يتميز بلون بنفسجي يميل إلى السواد أمَّا النوع الثاني فيتميز بلون بُني وأخضر، ويُستمل من نبات العرعر ثماره وأوارقه، كما يمتلك هذا النبات زيتاً طيَاراً، ويتم استخراج القطران من خشب نبات العرعر.

هنالك العديد من الفوائد يتميز بها نبات العرعر، حيثُ تُفيد ثمار العرعر في علاج الإضطرابات المزمنة للكلى، كما تُحفز جسم الإنسان على التخلص من السوائل الزائدة منه وطردها عن طريق البول، ويُفيد في علاج مشاكل الهضم المختلفة، وقد يُساهم في التقليل من إرتفاع ضغط الدم المرتفع، كما يُعد من الثمار المفيدة لمكافحة الإلتهابات المختلفة....

وقد التقطت لكم هذه الصور لشجرة ونبتة العرعر من منطقة تابعة لولاية المسيلة

كما أنه يتميز برائحة رائعة

الشجيرة الصغيرة تكبر لتصبح شجرة كبيرة

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هذه التي قمت بقطفها :
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سبحان الله الذي خلق فأبدع وصور

هذه الصور ملتقطة شهر سبتمبر...

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