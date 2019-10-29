نبات العرعار

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,882
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

نبات العرعر هو نبات اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخدم في العديد من الوصفات العلاجية الطبية لأنه يحتوى على قيم غذائية عالية جدا، كما يتم استخراج بعض الزيوت منه،.

نبات العرعر
لنبات العرعر العديد من الاستخدامات، مثل ازالة رائحة الفم الكريهة، كما انه يستخدم في علاج الروماتيزم وضيق الرحم، يحتوى نبات العرعر على قيمة غذائية كبيرة، لذلك يستخدم في علاج بعض الأمراض، وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر:

نبات العرعر


فوائد العرعر الصحية
تحتوي عشبة العرعر على نسبة عالية جدا من، المعادن والفيتامينات والبروتين لذلك تحتوى عشبة العرعر على فوائد صحية لا تعد ولا تحصى ومن أهم هذه الفوائد ما يلى:
  • تعالج مشكلة حب الشباب.
  • يساعد في الحفاظ على صحة العظام .
  • تساعد في الوقاية من السرطان.
  • تساعد في علاج الزكام والتهاب الشعب الهوائية.
  • تساعد في حل مشاكل احتباس البول
  • عشبة العرعر تساعد في مكافحة الالتهابات.
  • تساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم المرتفع .
  • يعالج التهاب المثانة.
  • طارد للرياح ومقوى المعدة.
  • يساعد في علاج رائحة الفم الكريهة فهو ذات رائحة عطرية.
  • مقوى عام.
  • يستخدم في علاج الجروح كعلاج موضعي .
  • يستخدم للدغ الحشرات
  • يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذلك له القدرة على حماية الأسنان والعظام من التكسير والتآكل.
  • يستخدم كعلاج فعال في القضاء على مرض السمنة وخسران الوزن الزائد، حيث أنه يساعد في حرق معدل الدهون بالجسم.
  • يستخدم في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية وحب الشباب وغيرها من أمراض جلدية ولذلك لأنه يحتوى على مواد مطهرة ومضادة للبكتريا.
  • يساعد نبات العرعر في أدرار الدورة الشهرية.
  • يساعد في علاج مرض الصرع.
  • يساعد في القضاء على نزلات البرد، واحتقان الجيوب الأنفية.
نبات العرعر


فوائد العرعر للشعر
يحتوى نبات العرعر على زيوت طيارة، ويساعد زيت العرعر في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة حيث انه يحتوى على مركبات عضوية مضادة للبكتريا، كما انه يحتوى على مواد صبغية، لذلك يستخدم في علاج الشعر فزيت العرعر له رائحة عطرية مدهشة، يساعد في منع تساقط الشعر ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:
  • يساعد زيت العرعر في منع تساقط الشعر وذلك لأنه يحتوى على أملاح الكالسيوم فهي تساعد في الحفاظ على خصلات الشعر من السقوط.
  • يعطي زيت العرعر الشعر الملمس الناعم.
  • يمنح زيت العرعر الشعر اللمعان.
  • يساعد زيت العرعر في تدفق الدم وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس به جيدا.
  • يساعد زيت العرعر في التخلص من القشرة نهائيا وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس به جيداً
  • يغذي الشعر ويقويه.

نبات العرعر


فوائد العرعر للحمل
عشبة العرعر لها فوائد عديدة فهي تساعد في منع حدوث أي اضطرابات أثناء الدورة الشهرية كما أنها تساعد في حل مشاكل الحمل وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر في حل تلك المشاكل:
  • تساعد في تنظيف الرحم وذلك باستخدامها في بعض الوصفات.
  • تمنع حدوث أي اضطرابات أثناء الدورة الشهرية.
  • تساعد في تسريع عملية الحمل، وذلك من خلال قدرتها الهائلة في توازن معدل إفرازات الهرمونات بالجسم.
  • تساعد في حل مشاكل تكيس المبيض.
  • تدخل في بعض الوصفات الطبية التي تساعد في حل مشاكل العقم.
فوائد شجرة العرعر
  • يتم استخدام أوراق العرعر الجافة في علاج اليرقان.
  • يتم استخدام نبتات العرعر في طلاء الابواب، وذلك لأنه يتم استخراج زيت القطران الأسود وتصنيع من نبتات العرعر.

اسماء نبات العرعر
عشبة العرعر تنمو على شكل اشجار نبات العرعر يستخدم في علاج بعض الأمراض كما أنه يستخدم كزيت ومن أهم اسماء نبات العرعر :
  • يطلق على نبات العرعر اسم العرعار وينقسم إلى عدة أنواع منها العرعر السوري، وعرعر المرتفعات، والعرعر قصير الأوراق، العرعر الشائع، العرعر الأرزي.
اضرار العرعر
عشبة العرعر لها العديد من الفوائد، ولكن لكل عشب أن أفرطنا في استخدامه، يصبح له اضرار عشبة العرعر ما يلى :
  • مشاكل في البول .
  • حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.
  • مشاكل في الكليتين.
  • زيادة في معدل انقباض عضلات الرحم وذلك يسبب الإجهاض.
  • اصابة الجنين بالتشوهات الخلقية .
  • زيادة دقات القلب.
  • احمرار الجلد وتهيجه.
المصدر:
attaralarab.com

ما هو نبات العرعر وما هي فوائده للجسم؟ - عطار العرب

نبات العرعر هو نبان اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخ
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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 

المرفقات

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,882
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
الفوائد الطبية للعرعار

يمتلك العرعار خصائص طبية متعددة، فهو مُضادٌّ للبكتيريا والميكروبات، ومضادٌّ للفيروسات، ومُدرٌّ للبّول، وله خصائص معقِّمة أيضاً، لذلك يُستخدم العرعار في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، منها:

يستخدم منقوع العرعار لعلاج الغازات وانتفاخ البطن وآلام المغص ويسهل عملية الهضم.
يستخدم في علاج الالتهابات والتشنّجات المعوية وحرقة المعدة والديدان المعوية ومنها الدودة الشريطية.
يساعد نبات العرعار في تطهير الجسم وتخليصه من السموم، ويعمل كمدرّ جيّد للبول، ولذا يساعد في علاج التهابات المسالك البولية، والتخلص من حصى الكلية أو حصى المثانة.
يساعد في علاج مرض النقرس والتخفيف من أعراضه، فمفعوله في إدرار البول يساعد الجسم على التخلص من حمض اليوريك.
يستخدم في علاج آلام الروماتيزم بنوعيه العضلي والمفصلي.
يحتوي العرعار على خصائص مشابه للإنسولين ويساعد في التخفيف من مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.
يساعد في علاج عسر الطمث لدى النساء.
استنشاق الزيوت الطيارة الموجودة في العرعار يساعد في علاج مشاكل الربو وضيق النفس والتهاب القصبات والتخفيف من السعال، كما يدخل في صناعة الأدوية الخاصة بعلاج هذه الأمراض.
يقضي على رائحة الفم الكريهة، ويساعد في علاج الشهقة.
يستخدم مغلي ثمار العرعار موضعياً لعلاج الأمراض الجلدية كالأكزيما، والصدفية، والثآليل، والقدم الرياضية، والصدفية والدمامل وحب الشباب.
يعد الاستخدام الموضعي لمغلي أخشاب العرعار علاجاً مفيداً للصدفية التي تصيب فروة الرأس.
يُستخدم بشكل موضعيّ لعلاج الحروق، ويساعد في التئام الجروح.
يستخدم في علاج مشاكل فروة الرّأس، كالقمل، والصيبان.
يقضي على البراغيث، والقردان، والجرب الذي يظهر على الحيوانات المنزليّة.
يمنع ظهور الشيب في الشعر ويحافظ على الشعر ويمنعه من التساقط.
يستخدم على شكل مضمضة لتسكين ألم الأسنان وعلاج التهاب اللثة.
يُستخدم في علاج حالات الفتق المختلفة ويساعد في علاج الكسور والرضوض وضعف العصب.

الفوائد غير الطبية للعرعار

إضافةً إلى الفوائد الطبية المتعددة لنبات العرعار، فإن له استخدامات وفوائد أخرى غير طبية، فالزيوت الموجودة في العرعار لها رائحة تشبه التربنتين، ولها طعم مُرّ لاذع، ولذلك يستخدم كنوع من البهار أو التوابل للأطعمة والمشروبات المختلفة.
من ناحية أخرى يُستخدم العرعار كمعطِّر، كما يدخل في صناعة الصَّابون والمستحضرات التجميلية المختلفة كأحمر الشفاه وكريم الأساس وظل العيون وحمَّام الزيت ومصفف الشَّعر.
أما خشب العرعار فيُستخدم في أعمال النِّجارة المختلفة، كما يستخدم في صناعة الفخَّاريات.
من جهة أخرى يدخل في تحضير القطران الأسود وزيت القطران، حيث يُستعمل القطران الأسود في طلاء الأبواب والنوافذ، كما يتمّ استعماله كمضاد للبكتيريا.

تحضير شراب العرعار
يُستخدم العرعار بأشكال مختلفة فيمكن تحضيره على شكل منقوع أو شاي أو كبسولات أو كريم أو لوشن.

يتمّ تحضير شاي العرعار من خلال سكب كوب من الماء المغلي على معلقة كبيرة من ثمار العرعار وتغطيته لمدة 10-20 دقيقة وبعدها يصبح جاهزاً للشرب والأفضل شرب كوبين من شاي العرعار يومياً على أن لا يستخدم لمدة تتعدى أسبوعين متواصلين.

يحضر منقوع العرعار بوضع خمس وعشرين حبة من ثمار العرعار في كوب من الماء ويترك طوال الليل، ولتحقيق أفضل استفادة يفضّل تناوله ثلاث مرّات في اليوم.

كما يمكن صناعة ما يسمّى برب العرعار، وهو مسحوق لزج يشبه المربّى، ويتمّ حفظه بنفس الطريقة التي يحفظ فيها المربّى، ويتمّ تجهيزه من خلال انتقاء حبات العرعار الناضجة بشكل تام، ثمّ القيام بغليها بكمّيّة مناسبة من الماء، ثمّ تتمّ تصفيتها وهرسها جيّداً وإضافة السكر إليها، ثمّ يتمّ إعادتها إلى الغاز وغليها مرّة أخرى حتّى يتمّ الحصول على مزيج لزج ويشبه قوام المربى، ثمّ يتمّ حفظه لوقت الاستخدام.

تحذيرات حول استخدام العرعار

يُعد العرعار من النباتات الطبيعية لذلك فإن استخدامه أو تناوله على المستوى الطبيعي وباعتدال لفترات قصيرة يعتبر آمناً ولا يؤدي إلى حدوث أي ضرر في الغالب، ولكن قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة إلى حدوث مشاكل في الكلى أو الإصابة بنوبات تشنج وغيرها من الأعراض الجانبية.
كما أن استخدام العرعار موضعياً قد يسبب أحياناً تهيجاً في الجلد وحدوث احمرار وانتفاخ ولا يفضل استخدامها على الجروح الكبيرة والواسعة.
فيما يخص بعض الفئات من المرضى، فإن استخدام العرعار من قبل مرضى السُّكَّري قد يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم وتكرار حدوث نوبات هبوط السكر، وبخصوص مرضى ضغط الدم، فاستخدام العرعار قد يجعل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أكثر صعوبة، كما ينصح بالتوقف عن تناول العرعار قبل أسبوعين من إجراء أية عملية جراحية لتجنب حدوث أية مضاعفات.
كما ينصح بتجنب تناول العرعار من قبل الأم الحامل أو المرضع، فالدراسات العلمية بينت أنّ استخدامه أثناء الحمل قد يتسبب بحدوث إجهاض بينما لا توجد دراسات تبين مدى تأثير تناول العرعار من قبل المُرضِع على الطفل الرَّضيع، لذلك يفضل تجنب تناوله في الحالتين.

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