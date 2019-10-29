نبات العرعار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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نبات العرعر هو نبات اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخدم في العديد من الوصفات العلاجية الطبية لأنه يحتوى على قيم غذائية عالية جدا، كما يتم استخراج بعض الزيوت منه،.

نبات العرعر

لنبات العرعر العديد من الاستخدامات، مثل ازالة رائحة الفم الكريهة، كما انه يستخدم في علاج الروماتيزم وضيق الرحم، يحتوى نبات العرعر على قيمة غذائية كبيرة، لذلك يستخدم في علاج بعض الأمراض، وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر:

فوائد العرعر الصحية

تحتوي عشبة العرعر على نسبة عالية جدا من، المعادن والفيتامينات والبروتين لذلك تحتوى عشبة العرعر على فوائد صحية لا تعد ولا تحصى ومن أهم هذه الفوائد ما يلى: