نبات العرعار

يلوو شيش
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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
نبات العرعر هو نبات اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخدم في العديد من الوصفات العلاجية الطبية لأنه يحتوى على قيم غذائية عالية جدا، كما يتم استخراج بعض الزيوت منه،.
نبات العرعر
لنبات العرعر العديد من الاستخدامات، مثل ازالة رائحة الفم الكريهة، كما انه يستخدم في علاج الروماتيزم وضيق الرحم، يحتوى نبات العرعر على قيمة غذائية كبيرة، لذلك يستخدم في علاج بعض الأمراض، وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر:
فوائد العرعر الصحية
تحتوي عشبة العرعر على نسبة عالية جدا من، المعادن والفيتامينات والبروتين لذلك تحتوى عشبة العرعر على فوائد صحية لا تعد ولا تحصى ومن أهم هذه الفوائد ما يلى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
نبات العرعر هو نبات اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخدم في العديد من الوصفات العلاجية الطبية لأنه يحتوى على قيم غذائية عالية جدا، كما يتم استخراج بعض الزيوت منه،.
نبات العرعر
لنبات العرعر العديد من الاستخدامات، مثل ازالة رائحة الفم الكريهة، كما انه يستخدم في علاج الروماتيزم وضيق الرحم، يحتوى نبات العرعر على قيمة غذائية كبيرة، لذلك يستخدم في علاج بعض الأمراض، وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر:
فوائد العرعر الصحية
تحتوي عشبة العرعر على نسبة عالية جدا من، المعادن والفيتامينات والبروتين لذلك تحتوى عشبة العرعر على فوائد صحية لا تعد ولا تحصى ومن أهم هذه الفوائد ما يلى:
- تعالج مشكلة حب الشباب.
- يساعد في الحفاظ على صحة العظام .
- تساعد في الوقاية من السرطان.
- تساعد في علاج الزكام والتهاب الشعب الهوائية.
- تساعد في حل مشاكل احتباس البول
- عشبة العرعر تساعد في مكافحة الالتهابات.
- تساعد في التقليل من ارتفاع ضغط الدم المرتفع .
- يعالج التهاب المثانة.
- طارد للرياح ومقوى المعدة.
- يساعد في علاج رائحة الفم الكريهة فهو ذات رائحة عطرية.
- مقوى عام.
- يستخدم في علاج الجروح كعلاج موضعي .
- يستخدم للدغ الحشرات
- يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذلك له القدرة على حماية الأسنان والعظام من التكسير والتآكل.
- يستخدم كعلاج فعال في القضاء على مرض السمنة وخسران الوزن الزائد، حيث أنه يساعد في حرق معدل الدهون بالجسم.
- يستخدم في علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية وحب الشباب وغيرها من أمراض جلدية ولذلك لأنه يحتوى على مواد مطهرة ومضادة للبكتريا.
- يساعد نبات العرعر في أدرار الدورة الشهرية.
- يساعد في علاج مرض الصرع.
- يساعد في القضاء على نزلات البرد، واحتقان الجيوب الأنفية.
فوائد العرعر للشعر
يحتوى نبات العرعر على زيوت طيارة، ويساعد زيت العرعر في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة حيث انه يحتوى على مركبات عضوية مضادة للبكتريا، كما انه يحتوى على مواد صبغية، لذلك يستخدم في علاج الشعر فزيت العرعر له رائحة عطرية مدهشة، يساعد في منع تساقط الشعر ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:
- يساعد زيت العرعر في منع تساقط الشعر وذلك لأنه يحتوى على أملاح الكالسيوم فهي تساعد في الحفاظ على خصلات الشعر من السقوط.
- يعطي زيت العرعر الشعر الملمس الناعم.
- يمنح زيت العرعر الشعر اللمعان.
- يساعد زيت العرعر في تدفق الدم وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس به جيدا.
- يساعد زيت العرعر في التخلص من القشرة نهائيا وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس به جيداً
- يغذي الشعر ويقويه.
فوائد العرعر للحمل
عشبة العرعر لها فوائد عديدة فهي تساعد في منع حدوث أي اضطرابات أثناء الدورة الشهرية كما أنها تساعد في حل مشاكل الحمل وفيما يلي سنعرض أهم فوائد نبات العرعر في حل تلك المشاكل:
- تساعد في تنظيف الرحم وذلك باستخدامها في بعض الوصفات.
- تمنع حدوث أي اضطرابات أثناء الدورة الشهرية.
- تساعد في تسريع عملية الحمل، وذلك من خلال قدرتها الهائلة في توازن معدل إفرازات الهرمونات بالجسم.
- تساعد في حل مشاكل تكيس المبيض.
- تدخل في بعض الوصفات الطبية التي تساعد في حل مشاكل العقم.
فوائد شجرة العرعر
- يتم استخدام أوراق العرعر الجافة في علاج اليرقان.
- يتم استخدام نبتات العرعر في طلاء الابواب، وذلك لأنه يتم استخراج زيت القطران الأسود وتصنيع من نبتات العرعر.
اسماء نبات العرعر
عشبة العرعر تنمو على شكل اشجار نبات العرعر يستخدم في علاج بعض الأمراض كما أنه يستخدم كزيت ومن أهم اسماء نبات العرعر :
- يطلق على نبات العرعر اسم العرعار وينقسم إلى عدة أنواع منها العرعر السوري، وعرعر المرتفعات، والعرعر قصير الأوراق، العرعر الشائع، العرعر الأرزي.
اضرار العرعر
عشبة العرعر لها العديد من الفوائد، ولكن لكل عشب أن أفرطنا في استخدامه، يصبح له اضرار عشبة العرعر ما يلى :
عشبة العرعر لها العديد من الفوائد، ولكن لكل عشب أن أفرطنا في استخدامه، يصبح له اضرار عشبة العرعر ما يلى :
- مشاكل في البول .
- حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.
- مشاكل في الكليتين.
- زيادة في معدل انقباض عضلات الرحم وذلك يسبب الإجهاض.
- اصابة الجنين بالتشوهات الخلقية .
- زيادة دقات القلب.
- احمرار الجلد وتهيجه.
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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
ما هو نبات العرعر وما هي فوائده للجسم؟ - عطار العرب
نبات العرعر هو نبان اسود صغير، ينمو في بعض البلدان مثل، امريكا الشمالية، وأوروبا، ينمو في الأساس في فترة لا تقل عن ثلاثة سنوات، له رائحة جذابة جداً، وكذلك يستخ
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تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
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