سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسم الله الرحمن الرحيم





متوفر مبلغ 500دولار NETELLER للبيع

سعر الدولار = 187دج (ثابت)

الي يأخد الكمية كاملة 188 دج ( 93500 دج)



أقل مبلغ للحجز = 50دولار



العمولة على الشاري





الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ



يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد

(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)