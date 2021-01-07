السلامُ عليكم اخواني اخواتي اعضاء وزوار منتدى اللمة الكرام

ببالغ الحزن والأسى وردني قبل قليل,,, ,وفاة زوجة أخوه _لـ عضو الادراة أخونا @الامين محمد

المرحومة في الاربعينيات من عمرها,

وكانت الوفاة بعد اجرائها لعملية جراحية عن المرارة قبل يومين

لدالك...

لا تنسوها من دعائكم .. اخواني اخواتي



وإيمانا منّا بقضاء الله وقدره

نســـأل الله العظيم القادر ..بعظمته وقدرته التي لا تفوقها قدرة أن ..يتغمد أختنا برحمته الواسعة , وأن يجعل الجنة مأواها مع الأنبياء والشهداء والصدّقين وجمع المؤمنين ..آميـن