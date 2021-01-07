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Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,290
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
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السلامُ عليكم اخواني اخواتي اعضاء وزوار منتدى اللمة الكرام

ببالغ الحزن والأسى وردني قبل قليل,,, ,وفاة زوجة أخوه _لـ عضو الادراة أخونا @الامين محمد
المرحومة في الاربعينيات من عمرها,
وكانت الوفاة بعد اجرائها لعملية جراحية عن المرارة قبل يومين

لدالك...
لا تنسوها من دعائكم .. اخواني اخواتي

وإيمانا منّا بقضاء الله وقدره
نســـأل الله العظيم القادر ..بعظمته وقدرته التي لا تفوقها قدرة أن ..يتغمد أختنا برحمته الواسعة , وأن يجعل الجنة مأواها مع الأنبياء والشهداء والصدّقين وجمع المؤمنين ..آميـن

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,820
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
لا حول ولا قوة الا بالله
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
عظم الله أجركم أخي @الامين محمد
غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته

بارك الله فيكم أخي الذهبي
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,757
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انا لله وانا اليه راجعون
ربي يرحم زوجة أخوك أخي @الامين محمد
ويسكنها فسيح جنانه
ربي يصبركم ويكون فعون اولادها:cry:
لاحول ولاقوة الا بالله
 
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