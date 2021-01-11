حصري: مقشر للبشرة بزيت الأرغان

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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كيف حالكن يا زهات اللمة الجميلات؟
إن شاء الله تكن بخير وعلى خير
حبيباتي اليوم جيت ومعي وصفة جربتها وعن جد طلعت بتجنن

رح تحتاجي
ملعقة قهوة
ملعقة سكر خشن
ملعقة زيت الأرغان

تابعي معي

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بعدما جهزتيه إغسلي المنطقة اللي رح تقشريها وبعدين حطي من هاد الخليط
وأفركي بهدوء ولطف منشان بشرتك ما تتجرح
وبعدها اتركي الخليط دقيقة او دقيقتين واغسلي المنطقة اللي قشرتيها وبعدها رطبيها بأي مرطب بتحبي

بنات النعومة ما بدي أحكيكلن جربو وشوفو بنفسكن
والحلو انو هالنعومة بتدوم معك اكتر من اسبوع على شرط انك ما تتركي الترطيب بنوب

ومن فوائد زيت الارغان للبشرة انو بعالجها من كتير مشاكل متل التهاب الجلد والصدفية لانو غني كتير بفتامين هـ وفيتامين أ
كمان بيعتبر زيت الارغان من أفضل الزيوت لأصحاب البشرة الدهينة لانو بقلل من افرازات الزيوت البشرة وطبعا بنقدر نستخدمو لكل أنواع البشرة
وبتقدرو تلاقو كل المعلومات اللازمة عن زيت الارغان

إن شاء الله يكون موضوعي فادكن
أشوفكن على خير ان شاء الله مع مواضيع تانية

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