الانضباط في الأسرة:

من المهم الاهتمام بالانضباط داخل كل أسرة، ووضع حدود لسلوكات الأطفال، فذلك يساعد على زيادة قدرتهم على اختيارهم للسلوكات المقبولة، وتعليمهم ضبط النفس، والتحكم بها، كما يُساعد وضع الحدود على إعداد الأطفال ليصبحوا بالغين مسؤولين، ويشمل الانضباط مجموعة من القواعد التي توضع في المنزل مثل: السماح بمشاهدة التلفاز بعد الانتهاء من أداء الواجبات الدراسية، وعدم السماح بالضرب لأيّ سبب، أو عدم السماح بالسخرية من أحد يساعد وضع عقوبات معينة على زيادة النظام والانضباط في المنزل، كاستخدام عقوبة التحذير الأولي، ثمّ عقوبة انتهاء المهلة أو العقاب بالحرمان من الامتيازات أو الأشياء المفضلة للأطفال، إذ إنّ العديد من الآباء يطبّقون عقوبة ما لتأديب الطفل، ويتجاهلون ذلك عندما يكرر الطفل نفس الخطأ مرة أخرى، ويُعدّ هذا من الأخطاء الشائعة في تربية الأبناء.