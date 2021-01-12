Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,682
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال النبي ﷺ
" أيعجزُ أحدُكم أن يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ ؛! فسأله سائلٌ من جُلسائِه: كيف يكسبُ أحدُنا ألف حسنةٍ ؟!
قال: يسبّحُ مئةَ تسبيحةٍ، فيُكتبُ له ألفُ حسنةٍ، أويُحطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ "
رواه مسلَّم .
قال النبي ﷺ
" أيعجزُ أحدُكم أن يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ ؛! فسأله سائلٌ من جُلسائِه: كيف يكسبُ أحدُنا ألف حسنةٍ ؟!
قال: يسبّحُ مئةَ تسبيحةٍ، فيُكتبُ له ألفُ حسنةٍ، أويُحطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ "
رواه مسلَّم .