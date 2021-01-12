السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال النبي ﷺ

أيعجزُ أحدُكم أن يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ

يسبّحُ مئةَ تسبيحةٍ، فيُكتبُ له ألفُ حسنةٍ، أويُحطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ "