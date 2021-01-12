أيعجزُ أحدُكم أن يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ

Ma$Ter

Ma$Ter

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال النبي ﷺ

" أيعجزُ أحدُكم أن يكسبَ كلَّ يومٍ ألفَ حسنةٍ ؛! فسأله سائلٌ من جُلسائِه: كيف يكسبُ أحدُنا ألف حسنةٍ ؟!
قال: يسبّحُ مئةَ تسبيحةٍ، فيُكتبُ له ألفُ حسنةٍ، أويُحطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ "

📚 رواه مسلَّم .
 
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