_12amrane
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 24 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 112
- النقاط
- 7
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- tebessa
- الجنس
- ذكر
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =210 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€
السعر: 1 اورو =210 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع ( 12amrane) و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50€