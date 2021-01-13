رسائل لماوية لن تصل أبدا-مساحة للفضفة الأدبية

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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هذا الموضوع هو إعادة لإحياء موضوع الأخت العزيزة @السلطانة
تجدونه هـــنـــــــــــــــــــــــــا
في قلب كلّ واحد منّا ركن هادئ
يحمل بين طيّاته رسائل لن تصل أبدا !
كلمات فاضت بها القلوب
كلمات نجد كبريائنا يمنعنا من قولها لشخص ما
أو ربما تكون كلمات موجعة تصف حالنا في وقت ما
كلمات تحمل الفرح والبهدة والسرور
حباً، شوقاً، كرهاً، تهنئة، شكر وأمتنان ... إلى آخره
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