رسائل لماوية لن تصل أبدا-مساحة للفضفة الأدبية

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,658
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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هذا الموضوع هو إعادة لإحياء موضوع الأخت العزيزة @السلطانة
تجدونه هـــنـــــــــــــــــــــــــا

في قلب كلّ واحد منّا ركن هادئ
يحمل بين طيّاته رسائل لن تصل أبدا !
كلمات فاضت بها القلوب

كلمات نجد كبريائنا يمنعنا من قولها لشخص ما
أو ربما تكون كلمات موجعة تصف حالنا في وقت ما
كلمات تحمل الفرح والبهدة والسرور
حباً، شوقاً، كرهاً، تهنئة، شكر وأمتنان ... إلى آخره

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إنطلقوا وأمتعونا بما تجود به خواطركم وأقلامكم
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,658
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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