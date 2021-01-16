تحضير درس العبادة في الإسلام(3-الزكاة) في العلوم الإسلامية للسنة الثانية ثانوي

-زكاة الزروع والثمار:-نصابها:

3-زكاة العين:

أ-نصاب الذهب:

ملاحظة:1

ب-نصاب الفضة:

ملاحظة:

ح-زكاة الأوراق النقدية:

4-زكاة عروض التجارة:

وكيفية زكاتها:

5-زكاة المعادن والركاز:

ج-مصارف الزكاة:

1-الفقير:هو الذي لا يملك قوت عامه. 5-الرقاب:وهم العبيد فيحررون بأموال الزكاة. 2-المسكين:هو الذي لا يملك قوت يومه. 6-الغارمين:وهم الذين عليهم ديون. 3-العاملون عليها:هم الذين يجمعون الزكاة. 7-في سبيل الله:الإنفاق على الجيش وشراء الأسلحة وآلات الحرب. 4-المؤلفة قلوبهم:جديدو العهد بالإسلام يعطون المال لترغيبهم فيه. 8-ابن السبيل:الغريب الذي لا يعرف أحدا في البلدة.

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النصاب الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق،والوسق ستون صاعاً بإجماع،والصاع أربعة أمداد بمد النبي9.والمد رطل والرطل=500غ تقريبا أي 650كلغ.قال9"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"-فإذا كانت تشرب من ماء المطر يخرج منها 10/1 أي نسبة 10 %-إذا كانت هذه الزروع تسقى باستعمال الآلات والمحركات يخرج منها:20/1أي نسبة 5%- إذا اشترك السقي بمياه الأمطار وجهد الإنسان فتخرج ثلاثة أرباع العشر أي 40/3 أي بنسبة 7.5%.قال النَّبِيِّ9قَالَ:"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(رواه البخاري).وهي زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية:وهو20دينارا ذهبية ويقدر وزنها بـ85غ ذ ويعرف النصاب بـ:20دذ×4.25غ ذ=85غ ذ وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)دينار ذهبي=4.25غ ذ200درهم فضي ويقدر وزنها 595غ ف ويعرف النصاب بـ:200دف×2.975=595غ ف وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)لقوله9"إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا،فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ"1درهم فضي=2.975غ.نصابها هو نصاب الذهب85غ ذ والواجب فيها40/1أي2.5%.وتحسب كالآتي6.850.00دج×85غ ذ=582.250.00دج/40=1455625دجوهي ما يعرض للبيع والشراء من سلع وبضائع وعقارات وتجب فيها الزكاة لأنها قابلة للنمو والزيادة فإذا بلغت النصاب-نصاب الذهب أو الفضة-فالواجب فيها ربع العشر40/1أي1أي2.5%يحدد التاجر شهرا في السنة فيجمع ما عنده من النقود ويقوّم ما عنده من السلعة ثم يجمع الكل فإن بلغ النصاب يزكي بعد إسقاط الدين فيخرج2.5%.والركاز هو ما خلقه الله من المعادن في جوف الأرض وما دفن من كنوز في الجاهلية فيخرج منه الخمس أي5/1.وهي دفن الجاهلية من الأموال فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه،والمقدار الواجب فيه الخمس5/1 لقوله9"في الرِّكاز الخمس"هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما،وهو ملك للإمام، ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضةفقط.تدفع لثمانية أصناف قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"(التوبة 60).ملاحظة من كراسي خاص بي