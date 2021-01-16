من ذاكرتي ايام زمان

Chicobustan
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سأروي لكم عن أيام زمان البعض مما اتذكره
يمات زمان هكدا ناكلو لليوم وانا في عمر 33 سنة مازلت ناكل هكدا
كنا ناكل طماطم وبصلة
كنا نديرو خولايطة هه متكونة من كلش كل واحد من الاصدقاء كان يجيب معاه حاجة من بيت واحد يجيب زيت واحد يجيب ملح ....الخ
هه ونطيبوها وناكلوها
سمينها بالخولايطة
مازلت ناكل كسكس بالحليب
مازلت ناكل زرايدا
الزرايدة اكلة في ولايات الشرق شخشوخة بالحليب ومعها شوي بصلة
وكاين شخشوخة الغرس
مازلت ناكل المفور
هو كسكس فيه فلفل وجزر وجلبانة اكلة من بلد وادي سوف....الخ
هذا هو فرق بين جيل اليوم
جيل اليوم ك درلو امه لي تتعب اكلة من اكلات زمان يقلها مانكلش بالعياط جيل اليوم والف ياكل بطاطا مقلية وبيتزا جيل اليوم لن يصبر للفقر لن يصبر للمرض جيل اليوم لا يحترم كبير جيل اليوم الا من رحم ربي لا يستطيع الاعتماد علي نفسه
جيل اليوم لا يحترم جاره
نعم الجار لا يحترمه
انا لما كنت صغير ضربني جار طلعت للوالدة لأشتكي لها قامت بضربي قالت لي الا ضربك ضربك علا صلاحك
جيل اليوم اذا ضربو جارو يروح يتشاجر معاه من دون سؤال عن سبب انا ضربني ونشفي عليها ك ليوم وجدني اكتب علي جدران العمارة جيل اليوم يكتب علي جدران الثناويات والمدارس وعمارت النهي مثل ايام زمان لا يوجد
تغير كلش
كثير من الامور تغيرت
البنة تاع رمضان العيد والمولد نبوي شريف راحت
نقدرو نرجعوهم اذا رجعنا للأساس كيما ايام زمان واحسن
الأساس هو اتباع تقاليدنا وتربية اجدادنا
فقط
16/01/2021
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