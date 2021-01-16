من ذاكرتي ايام زمان

سأروي لكم عن أيام زمان البعض مما اتذكرهيمات زمان هكدا ناكلو لليوم وانا في عمر 33 سنة مازلت ناكل هكداكنا ناكل طماطم وبصلةكنا نديرو خولايطة هه متكونة من كلش كل واحد من الاصدقاء كان يجيب معاه حاجة من بيت واحد يجيب زيت واحد يجيب ملح ....الخهه ونطيبوها وناكلوهاسمينها بالخولايطةمازلت ناكل كسكس بالحليبمازلت ناكل زرايداالزرايدة اكلة في ولايات الشرق شخشوخة بالحليب ومعها شوي بصلةوكاين شخشوخة الغرسمازلت ناكل المفورهو كسكس فيه فلفل وجزر وجلبانة اكلة من بلد وادي سوف....الخهذا هو فرق بين جيل اليومجيل اليوم ك درلو امه لي تتعب اكلة من اكلات زمان يقلها مانكلش بالعياط جيل اليوم والف ياكل بطاطا مقلية وبيتزا جيل اليوم لن يصبر للفقر لن يصبر للمرض جيل اليوم لا يحترم كبير جيل اليوم الا من رحم ربي لا يستطيع الاعتماد علي نفسهجيل اليوم لا يحترم جارهنعم الجار لا يحترمهانا لما كنت صغير ضربني جار طلعت للوالدة لأشتكي لها قامت بضربي قالت لي الا ضربك ضربك علا صلاحكجيل اليوم اذا ضربو جارو يروح يتشاجر معاه من دون سؤال عن سبب انا ضربني ونشفي عليها ك ليوم وجدني اكتب علي جدران العمارة جيل اليوم يكتب علي جدران الثناويات والمدارس وعمارت النهي مثل ايام زمان لا يوجدتغير كلشكثير من الامور تغيرتالبنة تاع رمضان العيد والمولد نبوي شريف راحتنقدرو نرجعوهم اذا رجعنا للأساس كيما ايام زمان واحسنالأساس هو اتباع تقاليدنا وتربية اجدادنافقط16/01/2021​