من ذاكرتي ايام زمان

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
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النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر

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سأروي لكم عن أيام زمان البعض مما اتذكره
يمات زمان هكدا ناكلو لليوم وانا في عمر 33 سنة مازلت ناكل هكدا
كنا ناكل طماطم وبصلة
كنا نديرو خولايطة هه متكونة من كلش كل واحد من الاصدقاء كان يجيب معاه حاجة من بيت واحد يجيب زيت واحد يجيب ملح ....الخ
هه ونطيبوها وناكلوها
سمينها بالخولايطة
مازلت ناكل كسكس بالحليب
مازلت ناكل زرايدا
الزرايدة اكلة في ولايات الشرق شخشوخة بالحليب ومعها شوي بصلة
وكاين شخشوخة الغرس
مازلت ناكل المفور
هو كسكس فيه فلفل وجزر وجلبانة اكلة من بلد وادي سوف....الخ

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هذا هو فرق بين جيل اليوم
جيل اليوم ك درلو امه لي تتعب اكلة من اكلات زمان يقلها مانكلش بالعياط جيل اليوم والف ياكل بطاطا مقلية وبيتزا جيل اليوم لن يصبر للفقر لن يصبر للمرض جيل اليوم لا يحترم كبير جيل اليوم الا من رحم ربي لا يستطيع الاعتماد علي نفسه
جيل اليوم لا يحترم جاره
نعم الجار لا يحترمه
انا لما كنت صغير ضربني جار طلعت للوالدة لأشتكي لها قامت بضربي قالت لي الا ضربك ضربك علا صلاحك
جيل اليوم اذا ضربو جارو يروح يتشاجر معاه من دون سؤال عن سبب انا ضربني ونشفي عليها ك ليوم وجدني اكتب علي جدران العمارة جيل اليوم يكتب علي جدران الثناويات والمدارس وعمارت النهي مثل ايام زمان لا يوجد
تغير كلش
كثير من الامور تغيرت
البنة تاع رمضان العيد والمولد نبوي شريف راحت
نقدرو نرجعوهم اذا رجعنا للأساس كيما ايام زمان واحسن
الأساس هو اتباع تقاليدنا وتربية اجدادنا ❤
فقط

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16/01/2021​
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,016
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع في القمة سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
كانت لدي نفس فكرتك الا اني تذكرت شئ فاحببت هذا الجيل والجيل الذي بعده وهو ان المهدي المنتظر ليس من جيلك بل ربما يكون من الجيل القادم او الجيل الذي بعده ,,,,وسيكون ذلك الجيل هو من يحارب الدجال فلا تحسب ان جيلك افضل من الجيل الذي بعده ,فلا تحقر جيلاااا ولكل جيل وقته وعصره ,,,,
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,011
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ها الهدرة الزينة و الحصري اللي فيه فن و ابداع
كل هذا و تحب تعتزل الكتابة مكاش منها
اذا انت اعتزلت الكتابة راح نجيك للدار و نخبطك بدماغ كيما تاع زيدان ههههههه

ــــــــــــــــــــــــ
و الله عندك الحق في كل اللي فلته
زمان كان كلش بسيط لكن بنين و زين
هاذ الزمان كاين الرفاهية لكن كلش صامط
تغيرنا ياسر و تغيرت حياتنا خويا لعزيز
بلا ما تنسى البراكة من الوقت راحت و من المال راحت
و من الصحة راحت و من الدوا راحت و من الحب راحت
و من الاولاد راحت

الله يلطف بينا خويا الغالي
و انت ربي يعطيك ايامات زينين كيما قلبك الزين
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
انها علامات الساعة اخي فاشغل نفسك بذكر الله ولا تشغل نفسك بتغير الحال ,,,,,
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,011
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
كانت لدي نفس فكرتك الا اني تذكرت شئ فاحببت هذا الجيل والجيل الذي بعده وهو ان المهدي المنتظر ليس من جيلك بل ربما يكون من الجيل القادم او الجيل الذي بعده ,,,,وسيكون ذلك الجيل هو من يحارب الدجال فلا تحسب ان جيلك افضل من الجيل الذي بعده ,فلا تحقر جيلاااا ولكل جيل وقته وعصره ,,,,
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ان يبعث المهدي لا يعني ان ذلك الجيل محظوظ او جيد
فالقيامة ستكون على اشر الخلق

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك . فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفساً في قلبه حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة .

و في الحديث الاخر
يقول عليه الصلاة و السلام
اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم.
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
29
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لا توجد علاقة بين,,,,,ان يبعث المهدي لا يعني ان ذلك الجيل محظوظ او جيد,,,,,,وبين ,,,,,,, فالقيامة ستكون على اشر الخلق,,,,,,,,,,تقوم الساعة على اشر الخلق لان الله قبض ارواح المؤمنين ,,,,,تمهيدا لانهاء الحياة على الارض
ان لم يكن الجيل محضوضاااا فكيف تسمى الفئة التي تقاتل مع المهدي و تستشهد على رفع راية التوحيد ,,,,
انا اراه جيل محضوض ,,,,,ولكل منا رؤيته فالاختلاف رحمة
 
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