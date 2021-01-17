خداع اكتشفوه بعد الزواج!

يعتبر التوافق الفكري والروحي احد اهم العناصر في الزواج.. ولذلك تعتبر مرحلة الخطوبة فترة لتعارف الخطيبين ولو لنسبة معينة تجهزهما لمرحلة الزواج.



لكن يحدث احيانا ان تكون هناك خديعة بين الطرفين.. فينخدع الواحد بالآخر خاصة لما تكون الفترة قصيرة..



وقد شاهدنا عدة تجارب واقعية من مجتمعنا

صديقة لي بعد التخرج ..وبعد تحصلها على وظيفة اذ بزميلة لها تشكر اخا لها ثم تقترح عليها الزواج منه.. عن طريق خطوبة تقليدية

تمت الخطوبة كما يقول الاصل والشرع.. بعد فترة قصيرة تم الزواج ليتضح بعدها ان الزوج مريض نفسي يعيش بالدواء!!

وهي عروس في شهرها الاول يقوم بضربها ضربا مبرحا.. ويسمعها كل انواع السب والشتم.. ولما واجهت عائلته واخته التي خدعتها اجابتها بالحرف الواحد:،لو قلت الحقيقة لما قبلتي بأخي!

ولم يتوقف الامر هنا وهي تصلي قام بوضع قدمه علئ راسها بنية قتلها.. وهي القطرة التي افاضت الكأس.. رفعت دعوى الطلاق وتم ذلك الحمد لله دون اطفال!



لكن لما الخداع!

انسان مريض نفسي او عقلي فهو غير مؤهل للزواج..

فمن شروط الزواج العقل وبغياب العقل كيف سيعيش مع شريكة عمره!

وهي ليست ملزمة بتحمله ومداراته

فقد تتعرض حياتها للخطر وكيف وان انجبا اطفالا! ستحدث جريمة لامحالة.



جار لنا فاقد لعقله وشاذ جنسيا نوعا ما.. فكرت امه بتزويجه ظنا منها انه سيتعقل!

او لكي تتخلص من شذوذه..

تزوج من شابة يتيمة لاتعرف عنه شيء تم خداعها هي الأخرى.. ليلة زفافهما هربت من النافذة لتطلب الطلاق في اليوم الموالي.. فلما الامهات يفكرن هكذا!