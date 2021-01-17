تعد شركة primexbt من أفضل الشركات التي يمكن أن تتداول فيها في العملات الرقمية وقد شهدنا في دروس سابقة البداية الاولى لك فيها من خلال شرح كامل حول التسجيل وكذلك تفعيل حسابك دون ان تحتاج أي وثائق مثل البطاقة الوطنية أو صورة لك أو غيرها من المشاكل التي تواجهك في باقي المنصات وأيضا قد قمنا بوضع شرح شامل حول كيفية عمل الإيداع داخل الموقع وكذلك طريقة السحب من خلال موقع والأن سنعمل على شرح ميزة أخرى وهي affiliés primexbt .من خلال يمكن أن تضاعف أرباحك إلى عدة مرات وبنسب كبير جدا لأنه كلما كان لديك جمهور كبير جدا كلما ربحت من الموقع فهو حاليا من أحسن المواقع التي تقدم لك روابط الإحالة الفريدة جدا من نوعها وهذا شيء رائع من الموقع ولن تجد هذه النسبة من خلال المنصات الاخرى الخاصة بالتداول وتسمح لك PrimeXBT بتلقي نسبة مئوية من رسوم التداول التي دفعها الأشخاص الذين أوصيت بهم ، مدفوعة بعملة بيتكوين في محفظة PrimeXBT الخاصة بك. يتلقى جميع الأعضاء مدفوعاتهم يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق. يتم تحديث الدفعات المعلقة يوميًا الساعة 00:01 بتوقيت جرينتشيحتوي نظام الإحالة PrimeXBT على نظام دفع من 4 مستويات ، مما يعني أنك تتلقى مكافآت ليس فقط للإحالات المباشرة التي تجلبها ، ولكن أيضًا لإحالاتهم التي يجلبوها الأشخاص الذين جلبتهم أنت بشكل مباشر.لنفترض أنك قمت بدعوة ثلاثة أصدقاء ، سيدفع لك كل منهم 20٪ من تكاليف معاملاتهم. هذه هي مراجعك المباشرة. ثم يقوم كل منهم أيضًا بدعوة أصدقائه ، وعندما يبدأون في التفاوض ، ستحصل على 15٪ من هذه العمولات. هذه هي مراجع المستوى الثاني الخاصة بك. إحالات المستوى الثالث سوف تكسبك 10٪. يوفر المستوى الرابع والأخير مكافأة 5٪.يمكن أن تمتد شبكة الإحالة النشطة بالكامل إلى ما هو أبعد من الإحالات المباشرة الخاصة بك وستزيد بشكل كبير الدخل الذي تحصل عليه من رسوم التداول التي يدفعونها لك! استخدم رابط الإحالة الخاص بك لدعوة الأشخاص وتشجيع إحالاتك لدعوة الآخرين لتلقي أقصى مكافأة!رابط التسجيل