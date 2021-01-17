بعدما قمنا بتعريف شامل حول الموقع وكذلك كيفية التسجيل وأيضا طريقة وضع المال داخل الموقع وكيفية الحسب وتحويل المال من المحفظة إلى مكان التداول في درسنا اليوم سوف نعمل على تجربة المنصة من خلال التعريف الشامل بطريقة التداول وأيضا سوف نستعمل طريقتين المكان الحقيقي والمكان التجريبي من الموقع وهو الأهم والذي سوف نركز عليه في هذا الدرس.واجهة PrimeXBT قابلة للتخصيص بالكامل وسهلة الاستخدام للغاية. وهو يدعم حتى شاشات متعددة.يمكنك أيضًا اختيار تخطيط مخصص. يمكن تكييف مساحة تداول المنصة بالكامل وفقًا لأسلوب المتداول. يمكن للمتداولين ضبط وإعادة ترتيب نوافذ السوق والرسومات وعناصر واجهة المستخدم والمزيد.على PrimeXBT ، يمكنك اختيار تداول خمسة altcoin مختلفة ، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Ripple و Litecoin و EOS. يمكن تداول هذه العملات المشفرة باستخدام Bitcoin أو USD. بالإضافة إلى العملات المشفرة ، يمكنك العثور على فهارس مثل S & P500 و FTSE100 و JAPAN ومنتجات صرف العملات الأجنبية وحتى السلع مثل النفط والذهب والفضة من بين أهم 25 زوجًا من العملات الأجنبية.التداول بالرافعة المالية هو استثمار يمنح الأفراد الفرصة لزيادة الاستثمار عن طريق زيادة الرافعة المالية. التداول بالرافعة المالية هو أحد أهم ميزات PrimeXBT. يتم ذلك عادة من قبل المستثمرين الذين يضمنون تحرك السوق في اتجاه واحد أو الآخر في المستقبل القريبيمكنك بعد ذلك الاختيار بين شيئين: الشراء أو الشراء. تعني كلمة "طويل" أنك تخمن أن سعر عملة معيّنة سترتفع ، بينما "قصير" هو عكس ذلك.مثالافترض أن لديك 20.000 دولار في حساب التداول الخاص بك و 200 دولار في رهانات على BTC طويلة الأجل ، وزادت القيمة. يمكنك القيام بذلك مع رافعة مالية 100 مرة. بمجرد زيادة قيمة BTC بنسبة 10 ٪ ، إذا كنت تراهن على 200 دولار فقط ، فطالما كنت تمتلك Bitcoin ، يمكنك كسب 20 دولارًا.الآن ، عندما تراهن على 200 دولار برافعة مالية 100x ، فإنك تحصل على دخل إضافي بقيمة 2000 دولار (أكثر من معاملاتك غير المستخدمة بـ 1980 دولارًا). من ناحية أخرى ، إذا انخفضت قيمة BTC بنسبة 10 ٪ ، فسوف تخسر 2000 دولار (أكثر من 1980 دولار من المعاملات غير المستخدمة).تكاليف المعاملاتيوفر PrimeXBT معدل فائدة ثابت منخفض للغاية: 0.05 ٪ لكل معاملة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى دفع 0.01 ٪ للمؤشرات والسلع ، و 0.001 ٪ لطلاب النقد الأجنبي.الرسوم الأخرى ل PrimeXBT هي "رسوم التمويل بين عشية وضحاها." طالما يتم فتح مراكز الرافعة المالية الخاصة بك وإغلاقها في نفس يوم التداول ، فلا يتعين عليك دفع رسوم التمويل لليلة واحدة.يتم فرض هذه الرسوم فقط إذا كنت بصحبة اليوم التالي. إذا أغلقت المركز قبل ذلك ، فلن يتم الدفع.وكذلك في الموقع مكان تحربي ستجد فيه 1 Btc كاملة يمكن ان تقوم بعمل تجارب على التداول وقراءة المنصة بشكل جيد قبل أن تقوم بالدخول في التداول الحقيقي.رابط التسجيل بالموقع