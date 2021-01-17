أكيد نعرف أن من المواقع التي يمكن أن تعتمد عليه فيها التداول الجيد والصادق هي التي يكن لها تصميم جيد وأيضا محاكي جيد للتداول وهناك العديد منها ومن بينها primexbt فهي من أحسن المنصات التي يمكن ان تعتمد عليها في تداول العملات الرقمية والجميل في الموقع يمكن أن تتداول من أقل مبلغ تريد من 20 حبة بيتكوين إلى أكثر من ذلك وكلك مرتاح بشكل كبير في التداول على عكس المنصات الخاصة بالفوركس والأخرى التي لن ترحمك إن لم تكن تجيد التداول وهذا ما يجعل المنصة التي عملنا عليها الدورة من أحسن المنصات التي يمكن أن تعتمد عليها،وفي درسنا اليوم سوف نعمل على إكمال الدورة الخاصة بمنصة primexbt والدرس ما قبل الاخير الذي يتحدث عن كيفية التداول داخل المنصة الحقيقية في الموقع.من خلال تداولنا في المنصة يمكن أن تجد العديد من النواقد داخل الموقع التي تمكنك من التداول بشكل جيد وتعرف مسار العملات الرقمية فمثلا في الجهة اليسرى من الموقع هناك مؤشر sell او buy اي يمكن من خلال هذين المؤشرين أن تكون فكرة عن التداول وهي تعني sell وهي البيع يعني لما ترى هناك سهم ناسل إلى الإسفل يمكن أن تضغط على بيع ولكن يجب أن تحتاط لأنك هناك قد يرتد المؤشر ويصعض ليصبح buy اي بيع وتخسر الصفقة لهذا حاول أن تدقق وتتعلم التداول ومتى تدخل في أي صفقة عبر الموقع.وقد تتسائل عن مامعني هذه الأرقام فوق يمكن من خلال الخانة الأةلى والثانية التي بها 0.00093320 يعني balance وequity هو الرصيد الذي يتواجد حاليا في منصة التداول الخاصة بك وأما msed margin و unreaLZed PL تعين التداولات التي قمت بها لما تقوم فتح أي صفحة عبر الموقع ستجد المال إنضاف فيها وبدأ يتحرك.أما كيف سأفتح الصفقات من خلال كتابة العملة التي تريد التداول فيها أي لما نضع BTC/USD يعني أننا سوف نتداول في البيتكوين ضد االدولار وهنا سندخل بالصفقة ب 100 حبية يعني 0.00000100 فقط تضع 100 دون كتابة الأصفار وتنتظر مضاعفة الأرباح أو تخسر وهنا سيكون الخسارة صغيرة جدا لن تندم على إستعمال التداول في الموقع لأنه من أحسن الأمور التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول حاليا هو التداول في العملات الرقمية.وفي نظرة عاملة حول الموقع نجد في الجهة اليمنى أهم العملات التي يمكن أن تجدها داخل الموقع يمكن أن تختار العملات التي تريد التداول فيها وفي الوسط سنجد الصفقات التي قمت بفتحها داخل الموقع وفي الجهة اليسرى مؤشر التداول.وهذا رابط الموقع للتسجيل