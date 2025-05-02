محطات التحويل منخفضة الجهد بالتيار المستمر (LV-DC): امثلة تطبيقية داخل المملكة

أمثلة حيّة على تطبيق محطات التحويل منخفضة الجهد-تيار مستمر (LV-DC) داخل المملكة

المجال الجهد النموذجي ماذا يحدث فعلياً؟ لماذا يُعتَبر تطبيقاً لـ LV-DC؟

مراكز بيانات "ضوئيات” (Dawiyat) بالرياض وجدة ‎≈ 380 V DC داخل الحوامل شركة «ضوئيات» التابعة للسعودية للكهرباء نشرت وحدات Huawei FusionDC1000A مسبقة الصنع لتغذية الربط العريض الوطني؛ كل حاوية تحوي قضيب توزيـع 380 V DC، نظام بطاريات Li-ion، ومحوّلات DC-DC مدمجة لتقليل عدد مراحل التحويل ورفع الكفاءة فوق ‎96 ٪ يهبط الفقد الحراري ويزداد عامل استخدام المساحة (الكثافة حتى ‎9 kW/‏رَك) مقارنة بنظام ‎UPS-AC تقليدي

ميكروغريد مشروع البحر الأحمر ناقل ثنائي القطب ‎±380/‎750 V DC الشبكة التي تشغّل المنتجعات والمطار (400 MW PV + 1.3 GWh بطاريات) تعمل كلياً خارج الشبكة؛ البطاريات والمحطات الفرعية مرتبطة على ناقل DC واحد يُغذّي محطات الشحن السريع EV والأحمال الفندقية، مع قدرة «إقلاع أسود» بفضل العاكسات الجاهزة إلغاء التحويل المتكرر AC↔DC يوفّر ‎≈8 ٪ من الطاقة السنوية ويُبسط حماية الشبكة

أبراج الاتصالات التابعة لـ TAWAL ‎48 V DC في مواقع الراديو مذكرة تفاهم (MWC برشلونة 2022) بين TAWAL و Huawei لتعميم حلول CloudLi الليثيومية و«Site Power» 48 V DC على آلاف الأبراج؛ بحلول 2024 تم تحديث > 3 آلاف موقع، فخفض استهلاك الديزل ‎35 ٪ وانبعاثات الكربون ‎3.6 طن/برج سنوياً التيار المستمر يسهّل دمج الألواح الشمسية والبطاريات مباشرةً ويقلّل الوقت اللازم لإعادة تشغيل الموقع

لماذا يهمّك هذا الاتجاه؟

كفاءة أعلى واختصار تحويلات الطاقة

– في التطبيقات الرقمية (مراكز البيانات، محطات الراديو) غالبية الأحمال أساساً DC؛ التغذية المباشرة تخفض ضياع المحولات.

تكامل طبيعي مع المصادر المتجددة والتخزين

– الألواح الشمسية والبطاريات تُخرِج/تُخزِّن تياراً مستمراً؛ ربطها بوساطة LV-DC يمنع هدر التحويل إلى AC ثم العودة إلى DC.





مرونة التصميم المعياري

– حلول الحاويات (Dawiyat) أو حزم البطاريات القابلة للتكديس (TAWAL) تُسهّل التوسعة السريعة بدون انقطاعات.

تحسين موثوقية التغذية

– غياب تزامن التردد يعني عدد أعطال أقل وحماية أسرع بقواطع تيار مستمر إلكترونية.

خطوات عملية إذا كنت تفكّر في اعتماد LV-DC

الخطوة ما ينبغي مراقبته

دراسة ملف الحِمل تأكد أن ≥ 60 ٪ من أحمالك إلكترونية (خوادم، إلكترونيات قدرة) حتى تكون وفورات الكفاءة ملموسة.

اختيار المنصة التقنية 380 V DC شائع في المراكز، 48 V DC لقطاع الاتصالات؛ بعض المصانع تتجه إلى 750 V DC للآلات عالية التيار.

التأكد من الحماية واللوائح احجز قواطع DC بسرعة فصل ≤ 4 ms ومراجعة مع الهيئة السعودية للمواصفات (SASO) حول متطلبات العزل.

تخطيط التوسع المستقبلي ترك مسافة أمان في سعة القضيب (Bus) لا تقل عن ‎25 ٪ تحسّباً لزيادة الأحمال أو تخزين الطاقة.

السعودية بدأت بالفعل استخدام LV-DC في ثلاث قطاعات رئيسية: مراكز البيانات، السياحة المتجددة، والبنية التحتية للاتصالات. النجاحات المبكرة – من "ضوئيات” إلى "البحر الأحمر” – توضح أن التحول إلى التيار المستمر على مستوى الجهد المنخفض يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية ويعجّل تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2060. إذا كانت منشأتك تحتوي على أحمال إلكترونية كثيفة أو تخطط لإدماج طاقة شمسية/بطاريات، فإن تبنّي معمارية LV-DC أصبح خياراً عملياً يستحق الدراسة.​