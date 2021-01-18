ماللذي يحدث في مجتمعنا ,,,,

موضوع اليوم احببت ان اتناول فيه عن ظاهرة لا اضن احدا تكلم فيها ,,,الا وهي الكراهية التي بين الرجل والمراة

هناك كراهية متنامية عند الرجل اتجاه المراة وعند المراة اتجاه الرجل ,,,,هذه الكراهية ليست من نوع الذي يحمل فيه احدهما السلاح ضد الاخر ولكنها من نوع الضبابية بمعنى ان كان الله خلق الرجل والمراة وجعل بينهما المودة والرحمة فإننا نلا حظ ان هذه المودة بدات تتلاشى يوما بعد يوم فالمراة لم تعد ذلك الكائن الذي يتغزل الرجل بيه ذلك الحلم الذي يراوده كل ليلة ذلك الارق الذي يجعله ساهرااا طوال الليل ذلك الجمال الذي يشبهه بكل جميل ذلك الكائن الذي يجعل من لسانه ينطق شعراااا وكذلك بالنسبة للرجل فالمراة لم تعد ترى ذلك الرجل كجدار تستند عليه ذلك البيت التي تأوي اليه ذلك الجبروت الذي ترتعش منه عندما تسمع صوته ذلك المأوى الذي يخفف عنها الاحزان ذلك الدواء الذي تسكن به خفقان القلب ,,,,,لم يعد كلا الطرفين يهتز للكلمات التي تقال عنهما ,,,لقد فقدنا جزء منا

ترى ماهي العوامل التي ساهمت في فتور العلاقة بين الطرفين ,,,,,,,,الدعوة مفتوحة