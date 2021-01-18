ماللذي يحدث في مجتمعنا ,,,,

mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
45
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
موضوع اليوم احببت ان اتناول فيه عن ظاهرة لا اضن احدا تكلم فيها ,,,الا وهي الكراهية التي بين الرجل والمراة
هناك كراهية متنامية عند الرجل اتجاه المراة وعند المراة اتجاه الرجل ,,,,هذه الكراهية ليست من نوع الذي يحمل فيه احدهما السلاح ضد الاخر ولكنها من نوع الضبابية بمعنى ان كان الله خلق الرجل والمراة وجعل بينهما المودة والرحمة فإننا نلا حظ ان هذه المودة بدات تتلاشى يوما بعد يوم فالمراة لم تعد ذلك الكائن الذي يتغزل الرجل بيه ذلك الحلم الذي يراوده كل ليلة ذلك الارق الذي يجعله ساهرااا طوال الليل ذلك الجمال الذي يشبهه بكل جميل ذلك الكائن الذي يجعل من لسانه ينطق شعراااا وكذلك بالنسبة للرجل فالمراة لم تعد ترى ذلك الرجل كجدار تستند عليه ذلك البيت التي تأوي اليه ذلك الجبروت الذي ترتعش منه عندما تسمع صوته ذلك المأوى الذي يخفف عنها الاحزان ذلك الدواء الذي تسكن به خفقان القلب ,,,,,لم يعد كلا الطرفين يهتز للكلمات التي تقال عنهما ,,,لقد فقدنا جزء منا
ترى ماهي العوامل التي ساهمت في فتور العلاقة بين الطرفين ,,,,,,,,الدعوة مفتوحة
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,064
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ان الكراهية لها عدة أسباب منها
ضعف المستوى الثقافي بين الزوجين
الدخل المحدود لدى الزوج
وعدة اسباب هناك من يرجح أنها السحر و المس و العين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,020
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اهلا اخي الاستاذ مختار
ربما تقصد العلاقات الحلال كالتي تجمع بين الازواج
اي والله فعلا هناك فتور و اسبابه متعددة
اولها ضعف الوازع الديني و التقصير في البيت و التفريط
و قلة الاهتمام و ترااكم المشاكل و عدم معالجتها
و عدم الاجتهاد في اسعاد الطرف الآخر
و سيطرة العاشقات على الساحة و اخذها لحقوق الزوجة
بطرق شيطانية غادرة بكلام مائل مميل
او برجل خبيث شاذ لا يخاف الله

اذن الخلل في الطرفين في الحلال و في الطرفين في الحرام
 
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