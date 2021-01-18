إصلاح المنطق

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
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المشاركات
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الجنس
ذكر
إصلاح المنطق

عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: «مَا صَلَحَ مَنْطِقُ رَجُلٍ إِلَّا عَرَفْتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ عَمَلِهِ، وَلَا فَسَدَ مَنْطِقُهُ إِلَّا عَرَفْتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ عَمَلِهِ». حلية الأولياء لأبي نعيم (3/68).

لأن اللسان بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتق الله فينا فإنما نحن بك ، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا". رواه الترمذي.

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
احسنت الوصف ايها الطيب
و هل يكب الناس على وجوههم الا على حصائد ألسنتهم
فما بين الفكين احد من السيف و امر من السم
و اخطر من اي سلاح و بسببه يستعمل كل سلاح
و بسببه يخرب كل بيت حتى و لو كان ذا اساس ثابت
و ينتزع كل جميل حتى و لو كان على ارض طيبة نابت
 
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