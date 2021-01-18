إصلاح المنطق



عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: «مَا صَلَحَ مَنْطِقُ رَجُلٍ إِلَّا عَرَفْتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ عَمَلِهِ، وَلَا فَسَدَ مَنْطِقُهُ إِلَّا عَرَفْتَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ عَمَلِهِ». حلية الأولياء لأبي نعيم (3/68).



لأن اللسان بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه وبين الأعضاء فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول : اتق الله فينا فإنما نحن بك ، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا". رواه الترمذي.



المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله