السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة

سلامة القلوب

بركاتُ القلب السليم:

أمارات القلب السليم:

أنه مرتحل دائمًا عن الدنيا، حتى يحل بالآخرة، أنه مرتحل دائمًا عن الدنيا، حتى يحل بالآخرة،



ومن أمارات سلامة القلب: أن صاحبه يَحنُّ إلى الطاعة ويهواها، ومن أمارات سلامة القلب: أن صاحبه يَحنُّ إلى الطاعة ويهواها،

ومن أمارات سلامة القلب: أنه متعلق دائمًا بربه ومولاه، ومن أمارات سلامة القلب: أنه متعلق دائمًا بربه ومولاه،

ومن علامات سلامة القلب: ذهاب الهم والغم، وحصول الراحة مع الصلاة والصيام وسائر القربات.



ومن العلامات أيضًا: أن صاحب القلب السليم يشح بوقته على الدنيا وتوافهها أشدَّ من شح البخيل بماله، ومن علامات سلامة القلب: ذهاب الهم والغم، وحصول الراحة مع الصلاة والصيام وسائر القربات.ومن العلامات أيضًا: أن صاحب القلب السليم يشح بوقته على الدنيا وتوافهها أشدَّ من شح البخيل بماله،

أمراض القلوب:

عوارض المرض:

كيف يتذوق الإنسان طعم الحياة بجسم متيقظ على الشهوات والمعاصي، وبقلب مريض أو ميت؟! بل كيف يتذوق طعم الإيمان، وعنده هذه العوائق والعقبات؟ إن مرض القلب أو موته هو التفسير المنطقي لحياة كثير من البشر الذين استيقظت شهواتهم، وماتت قلوبهم.

ومن الناس مَن يشعر بمرض قلبه، ولكن يشتد عليه تحملُ مرارة الدواء والصبر عليها، وتارة يوطِّن نفسه علي الصبر، ثم ينفسخ عزمه، فيرجع عن الطريق، ولا سيما عند قلة الرفيق، وعند الوحدة، فحاله يقول لو نطق: أذهب مع الناس حيث ذهبوا، وهذه حال أكثر الخلق.

علامات مرض القلب:

أن صاحب القلب المريض ينفر دائمًا من الأغذية النافعة، أن صاحب القلب المريض ينفر دائمًا من الأغذية النافعة،



أن صاحب القلب المريض لا تؤلمه جراحاتُ المعاصي، والقبائح التي يرتكبها، أن صاحب القلب المريض لا تؤلمه جراحاتُ المعاصي، والقبائح التي يرتكبها،

أن صاحب القلب المريض يقدِّم الأدنى على الأعلى، أن صاحب القلب المريض يقدِّم الأدنى على الأعلى،

ومن علامات القلب المريض: أن صاحبه يكره الحقَّ، ويضيق صدرُه به، وأسوأ منه مَن يجادل في ذلك.



ومن علامات القلب المريض: أن صاحبه يكره الصالحين، ويتوحش منهم، ويتألف أهل المعصية، ويأنس بالمذنبين. ومن علامات القلب المريض: أن صاحبه يكره الحقَّ، ويضيق صدرُه به، وأسوأ منه مَن يجادل في ذلك.ومن علامات القلب المريض: أن صاحبه يكره الصالحين، ويتوحش منهم، ويتألف أهل المعصية، ويأنس بالمذنبين.

أسباب معينة على سلامة القلب:

الدعاء الدعاء، الدعاء الدعاء،

حسن الظن بالناس، وعدم تفسير المواقف وحملها على الظن السيئ؛ حسن الظن بالناس، وعدم تفسير المواقف وحملها على الظن السيئ؛

الدفع بالحسنى، الدفع بالحسنى،

الهدية باب من أبواب صلاح القلوب بين أطراف المجتمع، الهدية باب من أبواب صلاح القلوب بين أطراف المجتمع،

وأخيرًا:

واعلم: واعلم:

رابط الموضوع: