بُحْ تسترحْ..!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
79
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
أحيانا تنعكس أحزان المعذبين في قلوبنا فنجد ما يجدون من لوعة و أسى ، فلا نهنأ إلا بترجمة ذلك كله و نسوّد به الصفحات ، ليس نشرا للكآبة و تكريسا للدراما التي صار بعض الناس يهوى الركون إليها، بل لأن في البوح
سحرا يزيل الهم عن كاهل القلب الموتور.
فمن نعم الله علينا أن علمنا البيان أي ترجمة خلجات النفوس إلى معانِِ ما إن تغادر أضلعنا إذ نبوح بها حتى نجد تلك السكينة و المستقر.
و ليس كل الناس يستشعر معاناة غيره ، و ليس كلهم تأخذه الرحمة و الشفقة إزاء ما يقاسي الناس ـ فالأنفس معادن و خيرها معدنا الراحمون الذين يرحمهم الله.
 
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