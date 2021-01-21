في عمق العمق

من بين مهامي كرب اسرة، أن أتفقد أي تسرب للماء من الحنفيات، أو أي خلل كهربائي قد يشكل خطر على الاطفال...كما أتحسس رائحة الغاز وأبحث عن مصدر التسرب. وأسارع الى تنبيه الاولاد الى غلق النوافذ عند بداية أي عاصفة رملية ..والاهم من كل هذا ، أن اغرس في قلب كل واحد من اولادي أن الخلاف و القطيعة و التباغض كفر ٌ، والوحدة خط أحمر.

مخ الهدرة: الحديث على داري ، والمعنى على بلادي .