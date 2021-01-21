في عمق العمق

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
630
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
في عمق العمق
من بين مهامي كرب اسرة، أن أتفقد أي تسرب للماء من الحنفيات، أو أي خلل كهربائي قد يشكل خطر على الاطفال...كما أتحسس رائحة الغاز وأبحث عن مصدر التسرب. وأسارع الى تنبيه الاولاد الى غلق النوافذ عند بداية أي عاصفة رملية..والاهم من كل هذا ، أن اغرس في قلب كل واحد من اولادي أن الخلاف و القطيعة و التباغض كفر ٌ، والوحدة خط أحمر.
مخ الهدرة: الحديث على داري ، والمعنى على بلادي.
 
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