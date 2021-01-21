مكافأة الأطفال :

ضمن المعقول ينبغي على الأهل تشجيع الطفل على مساعدة الآخرين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم مكافأتهم على كلّ عمل جيد يقوم به؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يربط الطفل العمل الجيد بالحصول على مكافأة، وعند عدم مكافأته بعد أيّ عمل جيد سيتعلم أنّ الشعور بالرضا عند القيام بالعمل الجيد هو بحد ذاته مكافأة، لكن في نفس الوقت يجب عدم حرمانه من المكافآت نهائياً، ومكافأته في بعض المواقف كأدائه لعمل يحتاج إلى مجهود كبير، أو التفوّق في دراسته، إذ إنّ مكافأة الطفل من وقت إلى آخر يُعدّ طريقة مميزة ليُظهِر الوالدين امتنانهما للأعمال المميزة الصادرة عن الطفل.[٣]