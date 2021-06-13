9 أخطاء شائعة في تربية الأطفال..

ربما يقع الآباء والأمهات عن غير قصد في بعض الأخطاء عند التعامل مع أبنائهم، ما يؤثر على سلوكياتهم وشخصياتهم.. ما هذه الأخطاء؟

ربما يقترف الآباء والأمهات عن غير قصد بعض الأخطاء عند التعامل مع أبنائهم، ما يؤثر على سلوكياتهم وتشكيل شخصياتهم في المستقبل بشكل سلبي.



ومن أهم الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الآباء في حق أبنائهم مواجهة أسئلة أطفالهم بعنف وقسوة مما يشعر الطفل بالقهر والألم النفسي، وهذه 9 من أشهر الأخطاء الشائعة أو الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



1- عدم قول "لا"

بعض الآباء لا يقولون أبدا كلمة "لا" لأبنائهم، ويرفضون وضع أي حدود عند التعامل مع أفراد العائلة والغرباء بأي شكل من الأشكال.

2- عدم تعليم المبادئ والأخلاق

ترتبط التربية الأخلاقية في سنوات النشأة الأولى بتطور الإنسان، وبما يعزى عدم التزام الطفل ببعض المفاهيم أو العادات السليمة إلى عدم فهمه على نحو صحيح، وترسيخ هذه المبادئ منذ الصغر.



3- التخطيط لليوم دقيقة بدقيقة



بعض الآباء والأمهات يحرصون على شغل أوقات أطفالهم بالأنشطة وملئ جداولهم بالمهام التتي تتعلق بالدراسة أو ممارسة الرياضة بحيث لا يصبح لدى الصغار وقت لأنفسهم ما يجعل حياتهم أشبه بمعاناة يومية.

4- نشر صور خاصة على وسائل الإعلام الاجتماعي

مشاركة صور الأطفال في حوض الاستحمام وغيرها من الأمور الخاصة ليس ملائما ولكنه في الحقيقة يبدو أمرا مقززا، كما أن تنشئة الأطفال بهذه الطريقة يحولهم إلى شخصيات نرجسية، ويعزز لديهم الإحساس بأهمية الذات أو بالأحرى الغرور.

5- عدم تحديد موعد ثابت للنوم

بعض الأشخاص يتركون أطفالهم يسهرون حتى أوقات متأخرة في المساء، لكن بحلول الساعة الحادية عشرة مساء يشعر الأطفال بالتعب بشكل واضح.



6- إجبار الأطفال على إنهاء أطباقهم

يجبر بعض الأباء الأطفال على تناول محتويات أطباقهم كاملة، رغم أن شعروا بالشبع، وهذه العادة ربما تتسب في بدانة الأطفال لأنهم يتناولون ما يزيد عن حاجة أجسادهم.



7- مكافأتهم بتناول الوجبات السريعة

تقترن هذه المشكلة بربط السلوك الجيد بالغذاء غير الصحي، ما يؤدي وفقا لدراسات علمية لقتل الشهية للطعام الصحي، كما أن الاعتماد على تناول الوجبات السريعة يساهم في تغير تصرفات الشخص، وإضعاف تحكمه ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والسمنة.



8. التوجيه أو التأديب أمام الأخرين

تأديب الطفل أمام الأخرين يثير نوعا من الكراهية تجاه والده أو الدته وربما يقتل المشاعر الإيجابية المفترض أن تجمع بينهما وتقربهما من بعض، ويجعل العلاقة بينهما علاقة خوف لا احترام وتقدير، ما شخصية ضعيفة انقيادية.



9- التدليل الزائد

تربية الطفل على التدليل الزائد، يجعله يصطدم بالواقع، حيث يتوقع من الآخرين أن يلبوا كل مطالبه ويفقده ثقته فى قدرته على التعامل مع الحياة والآخرين.