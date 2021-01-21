ملاطفة الزوجة هل تُعدّ ضعفا...؟!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
120
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
-بعض الرّجال يحسب أنّ ملاطفة زوجه (1) و قطف لها بعض الزهور من بستان القلب يحسب ذلك ضعفا و كلّما همّ بملاطفتها وجد ضيقا شديدا لكأنما أضلعه تريد أن تُطبق على خافقه ، فيا ليت شعري أيّ النّاس أحقّ بقلبك إن لم تكن صاحبتك و أم البنين و أيّ الناس أجدv بدفء راحة يدك إن لم تكن التي تركت بيت أهلها و انقادت إلى بيتك..!

-إن التاريخ قد عرف رجالا ليس كالرجال إلّا في هيئة اللحم و الشحم و الدم ، لكنهم أسود هصورة إذا الكريهة أقبلت، لا ترضى أنفسهم بالذلّ و تأبى قلوبهم الخوف ، يستقبلون الموت كما يستقبل الظمآن شربة ماء و قد تورّط في قفر لاظل فيه و لا ماء و لا شجر...

-و مع ذلك كله إذا دخلوا أفياء بيوتهم خلعوا عنهم سرابيل القسوة و الغلظة و البطش و صاروا بين يدي ملكة البيت وديعين مسالمين كـأن الله قال للوداعة كوني كهؤلاء فكانت بشرا سويّا..!


-رسول الله صلى الله عليه و سلم، صحابة الكرام رضوان الله عليهم و فرسان الإسلام التابعين بإحسان كلهم كانوا بساط ورد لأزواجهم و دمى في أيدي بنيهم، فهل بقي لغليظ القلب بعد هذا عذر؟.

-1- يصح لغة أن تقول للزوجة زوج ، قال الله جل و علا : ( و إذْ قُلْنَا يا آدَمُ اُسكُن أنت و زوجُك الجنّة...).
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
67
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
شكرااا على المعلومة ,,,,,,,,خاصة في كلمة زوج ,,,,,,,,
لا ادري لما تجعل الرجال فقراء من الاحساس والرحمة والاحسان ,,,,,وان كنت لا تعمم فان تخصيصك مشروط
الا يرجع الامر لسلوكيات المراة ,,,ضربت مثلاا بالتاريخ ولكن كيف كانت معاملة النساء لهؤلاء الرجال ,,,,كانوا جبالااا وفي بيوتهم اطفالااا ,,,,,هل سالت نفسك اي نوع من النساء هن اللواتي يغيرن الاسد الضاري الى طفل يلعب في احضاهن ,,,هل هذه الانوثة مازالت موجودة في وقتنا هذا ,,,,,,,هناك ياخي زمن ورجل وامراة ,,,,,,,فانت قارنت بين الرجل الامس والرجل اليوم ولكنك نسيت المراة في ذلك الزمان والمراة الموجودة قي وقتنا الحالي ,,,,,,والجزاء من جنس العمل ,,,,,
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top