ملاطفة الزوجة هل تُعدّ ضعفا...؟!

-بعض الرّجال يحسب أنّ ملاطفة زوجه (1) و قطف لها بعض الزهور من بستان القلب يحسب ذلك ضعفا و كلّما همّ بملاطفتها وجد ضيقا شديدا لكأنما أضلعه تريد أن تُطبق على خافقه ، فيا ليت شعري أيّ النّاس أحقّ بقلبك إن لم تكن صاحبتك و أم البنين و أيّ الناس أجدv بدفء راحة يدك إن لم تكن التي تركت بيت أهلها و انقادت إلى بيتك..!



-إن التاريخ قد عرف رجالا ليس كالرجال إلّا في هيئة اللحم و الشحم و الدم ، لكنهم أسود هصورة إذا الكريهة أقبلت، لا ترضى أنفسهم بالذلّ و تأبى قلوبهم الخوف ، يستقبلون الموت كما يستقبل الظمآن شربة ماء و قد تورّط في قفر لاظل فيه و لا ماء و لا شجر...



-و مع ذلك كله إذا دخلوا أفياء بيوتهم خلعوا عنهم سرابيل القسوة و الغلظة و البطش و صاروا بين يدي ملكة البيت وديعين مسالمين كـأن الله قال للوداعة كوني كهؤلاء فكانت بشرا سويّا..!





-رسول الله صلى الله عليه و سلم، صحابة الكرام رضوان الله عليهم و فرسان الإسلام التابعين بإحسان كلهم كانوا بساط ورد لأزواجهم و دمى في أيدي بنيهم، فهل بقي لغليظ القلب بعد هذا عذر؟.



-1- يصح لغة أن تقول للزوجة زوج ، قال الله جل و علا : ( و إذْ قُلْنَا يا آدَمُ اُسكُن أنت و زوجُك الجنّة ...).