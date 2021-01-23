منهجية كتابة مقالة فلسفية حول مضمون النص



/1طرح المشكلة:''المقدمة''.



من المسلمات التي صارت منازعتها لا تخطر على بال بان مفهوم (........)احتل مكانة مرموقة في تاريخ الفلسفة.و لذلك فان النص الذي بين أيدينا بشكله العام ضمن إشكالية (.........) وبشكله الخاص (......)ولقد انكب الفلاسفة والمفكرين على دراسة موضوع (........) وذلك كل من زاويته الخاصة, كما جاء النص كرد فعل على الذين يعتقدون بان(.........), وهذا ما دفع بصاحب النص( ذكر اسمه) لتناول هذه المشكلة وفي هذا الإطار باستطاعتنا طرح الإشكال التالي:هل ..................؟ وبعبارة أخرى:كيف............؟.







2/ محاولة حل المشكلة: ''العرض''.

يرى صاحب النص الفيلسوف( ذكر اسمه) بأن الإجابة على السؤال الذي طرح في المقدمة), كما نجد موقفا آخر وذلك في قوله..........) حيث أراد أن يبين من خلالها على أن (...........) وفي الأخير نقف على رأي عند قول( ........) ومن خلاله استطاع أن يقر بحقيقة ألا وهي (.........).



ولتدعيم موقفه هذا استخدم صاحب النص جملة من الأساليب الحجاجية والأساليب المنطقية وقد جاءت في النص كما يلي:-( استخراج الحجة من النص شكلا) ثم شرحها من ( حيث المضمون بأسلوبك الخاص) ونفس الحال بالنسبة للحجج الأخرى.



ولقد جاءت الحجج التي تقدم بها صاحب النص مقبولة وكافية من الناحية المنطقية حيث بين لنا(إعطاء فكرة موجزة على موضوعك), لكن في مقابل ذلك نجده قد بالغ ( أو أهمل وتناسى)في طرحه لموضوع(إعطاء الأطروحة أو القضية العكسية للنص) مع التبرير على ذلك.



إبراز الرأي الشخصي للتلميذ حول الفكرة الأساسية التي طرحها صاحب النص.







3/ حل المشكلة: ''الخاتمة''.



ونستنتج مما سبق ذكره على أن إشكالية (............) وبالضبط تحت موضوع رئيسي (...........) من بين المواضيع الهامة في الفلسفة حيث بين لنا صاحب النص( إعطاء فكرة تقيميه حول النص ككل).





وفقكم الله خاوتي