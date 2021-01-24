sami-miliana
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جانفي 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- مليانة عين الدفلى
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
التطبيق هذا انا راني نشتغل فيه منذ مدة . اللي حاب يجمع دولارات يخدم فيه ماراك خاسر والو . موثوق 100%. وانا جربتو تربح حتى 30$ او اكثر انت وقفازتك ظ« وحسب ضني افضل تطبيق لربح المال عبر النت ; جماعة ربي يخليكم اللي يستعملو يكتب تم وشكرا .https://paidera.com/?r=1728483
اليكم كيفية الاستعمال :
1- التسجيل في الموقع بالايميل
2- التنقل الى خانة surveys وهي استمارات استبيان .
3- اختيار الإستمارة من 0.01 دولار الى غاية 1 دولار .
4- املأ الاستبيان فيه اسئلة ، املأها بعشوائية دون ان تقرا الاستبيان ثم اضغط على next في الاسفل
5- اضغط على contunu في الصفحة الموالية الى ان تكمل الاستبيان
6- العملية تاخذ منك حوالي 10 دقائق حسب صبيب الانترنت لديك
لديك طريقة اخرى عن طريق quiz كذلك استمارة استبيان
طريقة اخرى عن طريق الكود بحيث ياتيك كودك عبر ايميلك فيه 1 دولار ضعه في خانة rewards codes
بالتوفيق
التطبيق هذا انا راني نشتغل فيه منذ مدة . اللي حاب يجمع دولارات يخدم فيه ماراك خاسر والو . موثوق 100%. وانا جربتو تربح حتى 30$ او اكثر انت وقفازتك ظ« وحسب ضني افضل تطبيق لربح المال عبر النت ; جماعة ربي يخليكم اللي يستعملو يكتب تم وشكرا .https://paidera.com/?r=1728483
اليكم كيفية الاستعمال :
1- التسجيل في الموقع بالايميل
2- التنقل الى خانة surveys وهي استمارات استبيان .
3- اختيار الإستمارة من 0.01 دولار الى غاية 1 دولار .
4- املأ الاستبيان فيه اسئلة ، املأها بعشوائية دون ان تقرا الاستبيان ثم اضغط على next في الاسفل
5- اضغط على contunu في الصفحة الموالية الى ان تكمل الاستبيان
6- العملية تاخذ منك حوالي 10 دقائق حسب صبيب الانترنت لديك
لديك طريقة اخرى عن طريق quiz كذلك استمارة استبيان
طريقة اخرى عن طريق الكود بحيث ياتيك كودك عبر ايميلك فيه 1 دولار ضعه في خانة rewards codes
بالتوفيق