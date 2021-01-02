شرح موقع freebitco.in لكسب البيتكوين.أقسام الموقع،إستراتيجية لربح أكثر من20$ بالbonus

abdou77che
:: عضو منتسِب ::
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بسم الله الرحمان الرحيم
سنقوم بشرح موقع freebitcoin ، الذي يعد من أجمل المواقع لجمع البيتكوين،
حيث الfreebitco يأتي دائما في أول الترتيب بين المواقع او “الصنابير” التي تتيح لك جمع البيتكوين منها وإرسالها إلى محفظتك الخاصة. هذا الموقع المشهور في ربح الـ Bitcoin المجاني يقدم لك فرصة لربح ما بين 0.0000007 BTC إلى 0.32500000 BTC كل ساعة يعني انت و حظك وقد ربح اعضاء هذا الموقع الذين يفوق عددهم 1,876,354 ما يعادل ملايين الدولارات، إذن وأنا أكتب هذا الموضوع فقد تسجل في الموقع الملايين و آخرون حصلو على الملايين من الدولارات … هذه ليست أرقام مبالغ فيها و إنما حقيقية النت بصفة عامة و ثورة البيتكوين بصفة خاصة، و بناء على دراسات للخبراء الإقتصاديين فإن عملة البيتكوين تعد بمستقبل جديد. فالتوقعات تقول تقزلأن سعر البيتكوين الواحد سيصل ل 100 ألف دولار عام 2030
و تماشيا مع جديد البتكوين يسعدنا ان نقدم لكم شرح موقع freebitco.in من الألف إلى الياء و كيفية الربح منه حتى 1 بيتكوين في اليوم.
والآن مع شرح التسجيل
أدخل على الموقع
من هنا freebitco
للبدأ في التسجيل و إتبع الخطوات الكاملة لتجني أرباحك من الموقع يوميا.
التسجيل جدا سهل ما عليك إلا الضغط على SINE UP
[/url][/IMG]
ثم قم بملأ بريدك الإلكتروني وكلمة سر للدخول على حسابك في freebitco وعنوان محفظتك الخاصة ثم التسجيل SIGN UP!
والآن مع شرح طريقة الربح :
هناك عدة خيارات للربح منها سأشرح الطرق الحلال الغير مخالفة للشرع
****** الخيار الأول FREE BTC في أول القائمة بالأعلى يتيح لك كل ساعة أن تربح من خلال العملية التالية:
أضغط على CLAIM YOUR FREE BTC NOW
نقوم بحل الكابتشا ثم الضغط على ROLL!
[/url][/IMG]
السهم الأول يشير إلى الربح والسهم الثاني يشير الى عداد يعد لمدة ساعة حتى نعاود اللعب
****** الخياراتMULTIPLY BTC, LOTTERY حرام عليك تجنبها
فالخيار الثاني MULTIPLY BTC عبارة عن روليت القمار
والثالث LOTTERY لتشتري بطاقات يانصيب بالبيتكوين وتربح بالحظ
****** الخيار الرابع الريفيرال REFER
الخيار الرابع أعلى الموقع وهو الربح المضمون والذي يمكنه أن يصل بك إلى 1 بيتكوين بالإعتماد عن المدعوين عبر رابط الريفرال الخاص بك REFER
[/url][/IMG]
يمكنك ان تعتمد على هذا الخيار بنشر رابط الريفرال في المواقع، المنتديات، الفيسبوك، التويتر،يوتيوب و إن كان لذيك موقعك فيمكنك الإعتماد على وضع رابطك في موضوع تشرح فيه طريقة لربح البيتكوين مثلما أفعل أنا و ستلاحظ أنه كل يوم تسجيل من خلال رابط الريفيرال الخاص بك .
******الخيار الخامس rewards وهذه هي الإستراتيجية الرائعة
هنا بإمكاانك زيادة كمية ربحك للبيتكوين في الخيار الأول free btc عبر شراء الكوبون أو البونص
وذلك بإستعمال النقاط المكتسبة مسبقا
والبونص هنا معناه إذا أشتريت بونص 100% كمثال فستزيد عدد النقاط المكتسبة ب 100%
تابع الشرح
إذا ذهت إلي خيار
free btc
فستري أنه إذا حققت رقم بين 0 - 9885 فستربح 0.00000046 راجع الجدول
و الآن نذهب لشراء بونص بالنقاط أذهب إلي
rewards
ثم أختر
FREE BTC BONUS
كما بالصورة
[/url][/IMG]
هنا لديك خيار أن تختار بونص 10% أو 50% أو100% أو 500%أو1000% و أذكرك بأنه يلزمك النقاط للازمة لشراء البونص فلكي تشتري 10% يلزمك 32 نقطة وهكذا فدواليك
ولتشتري البونص أضغط علي خيارREDEEM
ملاحظة : البونص يدوم ل 24 ساعة فأنتظر حتي يصبح لديك 3200 نقطة لتشتري بونص 1000%
أخيرا كيفية السحب من الموقع:
من خلال الصور في الأعلي يمكنك ان تلاحظ كلمة WITHDRAW باللون الأخضر
عند الضغط عليها تفتح لك النافذة التالية
[/url][/IMG]
كما تلاحظ الموقع يقوم بالدفع مره كل أسبوع أتوماتيكيا ففي الصورة أعلاه موعد الدفع بعد 6 أيام و10 ساعات و47 دقيقة وحدة الدفع مبين في المربع الأزرق وهو أن تجمع اقل شيء 0.00032000 BTC.
فما عليك إلا أن تقوم بتحديد المربع بوضع علامة صح امام AUTO WITHDRAW ENABLED وجمع الساتوشي وعند موعد الدفع سيقوم الموقع بتحويل أرباحك إلى محفظتك حالما تصل الحد الأدنى للدفع تلقائيا.
اثبات الدفع
[/url][/IMG]
رابط الموقع: freebitco.in
[/url][/IMG]
سنقوم بشرح موقع freebitcoin ، الذي يعد من أجمل المواقع لجمع البيتكوين،
حيث الfreebitco يأتي دائما في أول الترتيب بين المواقع او “الصنابير” التي تتيح لك جمع البيتكوين منها وإرسالها إلى محفظتك الخاصة. هذا الموقع المشهور في ربح الـ Bitcoin المجاني يقدم لك فرصة لربح ما بين 0.0000007 BTC إلى 0.32500000 BTC كل ساعة يعني انت و حظك وقد ربح اعضاء هذا الموقع الذين يفوق عددهم 1,876,354 ما يعادل ملايين الدولارات، إذن وأنا أكتب هذا الموضوع فقد تسجل في الموقع الملايين و آخرون حصلو على الملايين من الدولارات … هذه ليست أرقام مبالغ فيها و إنما حقيقية النت بصفة عامة و ثورة البيتكوين بصفة خاصة، و بناء على دراسات للخبراء الإقتصاديين فإن عملة البيتكوين تعد بمستقبل جديد. فالتوقعات تقول تقزلأن سعر البيتكوين الواحد سيصل ل 100 ألف دولار عام 2030
و تماشيا مع جديد البتكوين يسعدنا ان نقدم لكم شرح موقع freebitco.in من الألف إلى الياء و كيفية الربح منه حتى 1 بيتكوين في اليوم.
والآن مع شرح التسجيل
أدخل على الموقع
من هنا freebitco
للبدأ في التسجيل و إتبع الخطوات الكاملة لتجني أرباحك من الموقع يوميا.
التسجيل جدا سهل ما عليك إلا الضغط على SINE UP
ثم قم بملأ بريدك الإلكتروني وكلمة سر للدخول على حسابك في freebitco وعنوان محفظتك الخاصة ثم التسجيل SIGN UP!
والآن مع شرح طريقة الربح :
هناك عدة خيارات للربح منها سأشرح الطرق الحلال الغير مخالفة للشرع
****** الخيار الأول FREE BTC في أول القائمة بالأعلى يتيح لك كل ساعة أن تربح من خلال العملية التالية:
أضغط على CLAIM YOUR FREE BTC NOW
نقوم بحل الكابتشا ثم الضغط على ROLL!
السهم الأول يشير إلى الربح والسهم الثاني يشير الى عداد يعد لمدة ساعة حتى نعاود اللعب
****** الخياراتMULTIPLY BTC, LOTTERY حرام عليك تجنبها
فالخيار الثاني MULTIPLY BTC عبارة عن روليت القمار
والثالث LOTTERY لتشتري بطاقات يانصيب بالبيتكوين وتربح بالحظ
****** الخيار الرابع الريفيرال REFER
الخيار الرابع أعلى الموقع وهو الربح المضمون والذي يمكنه أن يصل بك إلى 1 بيتكوين بالإعتماد عن المدعوين عبر رابط الريفرال الخاص بك REFER
يمكنك ان تعتمد على هذا الخيار بنشر رابط الريفرال في المواقع، المنتديات، الفيسبوك، التويتر،يوتيوب و إن كان لذيك موقعك فيمكنك الإعتماد على وضع رابطك في موضوع تشرح فيه طريقة لربح البيتكوين مثلما أفعل أنا و ستلاحظ أنه كل يوم تسجيل من خلال رابط الريفيرال الخاص بك .
******الخيار الخامس rewards وهذه هي الإستراتيجية الرائعة
هنا بإمكاانك زيادة كمية ربحك للبيتكوين في الخيار الأول free btc عبر شراء الكوبون أو البونص
وذلك بإستعمال النقاط المكتسبة مسبقا
والبونص هنا معناه إذا أشتريت بونص 100% كمثال فستزيد عدد النقاط المكتسبة ب 100%
تابع الشرح
إذا ذهت إلي خيار
free btc
فستري أنه إذا حققت رقم بين 0 - 9885 فستربح 0.00000046 راجع الجدول
و الآن نذهب لشراء بونص بالنقاط أذهب إلي
rewards
ثم أختر
FREE BTC BONUS
كما بالصورة
هنا لديك خيار أن تختار بونص 10% أو 50% أو100% أو 500%أو1000% و أذكرك بأنه يلزمك النقاط للازمة لشراء البونص فلكي تشتري 10% يلزمك 32 نقطة وهكذا فدواليك
ولتشتري البونص أضغط علي خيارREDEEM
ملاحظة : البونص يدوم ل 24 ساعة فأنتظر حتي يصبح لديك 3200 نقطة لتشتري بونص 1000%
أخيرا كيفية السحب من الموقع:
من خلال الصور في الأعلي يمكنك ان تلاحظ كلمة WITHDRAW باللون الأخضر
عند الضغط عليها تفتح لك النافذة التالية
كما تلاحظ الموقع يقوم بالدفع مره كل أسبوع أتوماتيكيا ففي الصورة أعلاه موعد الدفع بعد 6 أيام و10 ساعات و47 دقيقة وحدة الدفع مبين في المربع الأزرق وهو أن تجمع اقل شيء 0.00032000 BTC.
فما عليك إلا أن تقوم بتحديد المربع بوضع علامة صح امام AUTO WITHDRAW ENABLED وجمع الساتوشي وعند موعد الدفع سيقوم الموقع بتحويل أرباحك إلى محفظتك حالما تصل الحد الأدنى للدفع تلقائيا.
اثبات الدفع
رابط الموقع: freebitco.in