الحزم أثناء تأديب الأطفال

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
637
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
الحزم أثناء تأديب الأطفال:
أحياناً قد يتغاضى الآباء عن التعامل بشكل حازم عند تربية الأطفال، أو قد يتخطّون بعض القواعد المسؤولة عند حفظ النظام وذلك لحبّهم لهم، لكنّهم لا يعلمون أنّهم بذلك قد يؤذون أطفالهم بشكل غير متعمَّد، فالأطفال الذين يسيرون وفق قواعد وحدود واضحة وثابتة يكونون أكثر تحملّاً للمسؤولية، وأكثر قدرة على اتّخاذ القرارات الصحيحة، وتكوين علاقات مع الآخرين، فالقواعد الواضحة تؤدي إلى الانضباط
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحزم و الانضباط لتربية الاطفال تربية سلمية و مميزة بعيدة عن كل ما يضر
به
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
637
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
الحزم و الانضباط لتربية الاطفال تربية سلمية و مميزة بعيدة عن كل ما يضر
به
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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السلام عليكم ...
فشكرا لكم على هذا المرور الأروع ولا حرمنا الله من طلتكم وبارك لكم وبارك فيكم
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
5
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وكيف يكون الحزم ,,,,,بالضرب ,,,رالصراخ ....بالتوبيخ ,,,,,هل يمكن لك ان توضح لنا الطريقة الصحيحة ,,,,
 
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