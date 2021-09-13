الحزم أثناء تأديب الأطفال

تعريف الحزم في تأديب الأطفال: تعريف الحزم: الحزم هو أنّ يقوم الأهل بإشراك الطفل في وضع القواعد والاتفاق عليها، ووضع الحلول البديلة في حال عدم التزامه بها، وطرح اقتراحات مختلفة والسماح له بقول اقتراحاته. أساليب فعالة لتأديب الأطفال: ما هي الأساليب الفعالة لتأديب الأطفال؟ 1- وضع مجموعة من القواعد الثابتة، ويتم تطبيقها على الجميع بدون أستثناء، كوقت اللعب، النوم، الدراسة، الأكل، الخروج من المنزل وعدد ساعات الدراسة. 2- استمرار العقاب في حال البكاء المستمر للطفل لإيقاف العقاب، مع ضرورة احتضانه. 3- أن تكون طرق التأديب ضمن المعقول، الحزم بالفعل وليس فقط بالكلام. 4- عدم الصراخ بصوت مرتفع أو الشتم أثناء تأدية العقاب. 5- استخدام طريقة اللغة الإيجابية والابتعاد عن طريقة اللغة السلبية. 6- الحرمان من الأشياء التي يحبها الطفل، وهو ما يسمى بالعقاب السالب حيث يتم معاقبة الطفل من خلال حرمانه من لعب كرة القدم أو حرمانه من المصروف وغيرها من الأشياء التي يحبها. 7- إلزامه بالقيام بالأعمال التي لا يحبها وهو ما يسمى بالعقاب الموجب، حيث يتم إضافة الأعمال غير المحبوبة لدى الطفل، مثل تنظيف الحديقة. 8- التجاهل، وهذه الطريقة تناسب الأطفال الصغار أكثر من غيرهم فعندما يبكون يتم تجاهلهم. مكافأة الاطفال ضمن المعقول: عند شعور الطفل بالسكون والراحة، يستجيب بشكل مباشر على كل ما يُطلب منه، ومن أفضل الطرق التي تجعل الطفل يشعر بالسعادة والراحة هي المكافأة والمكافأة ليست مادية، بل يوجد مكافأة معنوية وتتمثل بالابتسامة، التشجيع، الثناء، المدح، والمكافأة لا تكتسب صفة الاستمرارية فعندما تتوقف المكافأة يعود السلوك السلبي للطفل، لذلك يجب على الأهل توعية الأطفال بأن الهدف من المكافأة هو تثبيت السلوك الإيجابي بشكل ثابت ودائم وليس مؤقت. أنماط الإثابة والمكافأة للأطفال: ما هي أنماط الإثابة والمكافأة؟ 1- الإثابة المعنوية: وتتضمن مدح الطفل وتشجيعه وتقبيله والثناء عليه والتصفيق له. 2- الإثابة المادية: وتشمل إعطاء الطفل الهدايا والألعاب والمال. سمات الإثابة للطفل: ما هي سمات الإثابة للطفل؟ 1- يجب أن تكون المكافأة فورية بدون تأجيل حتى يتشجع الطفل. 2- التوضيح بأن سبب المكافأة، هو ما بذله الطفل من مجهود وما حققه من نجاح. 3- طلب الأهل من الطفل القيام بالعمل قبل أنّ يعطوه المكافأة؛ لأن الطفل قد يمتنع عن القيام بالعمل المطلوب بعد أخذ المكافأة. 4- عدم التهاون في السلوكيات السلبية الصادرة عن الأطفال ومحاسبتهم عليها. 5- إنذار الطفل وتحذيره من العواقب التي تترتب على سلوكه، حيث إذا قام بتكرار الخطأ يتم توبيخه. 6- أن تكون المكافأة ملموسة وليست محسوسة؛ لأن الأطفال لا يدركون المكافأة الملموسة. كيفية تعليم الطفل الإثابة؟ 1- تعويد الطفل على كيفية ضبّط أفعاله وتصرفاته وسلوكياته. 2- تعويد الطفل على الطاعة. 3- التعاون بين الأم والأب في الطريقة التي يتبعونها في المعاملة مع الطفل. 4- السماح للطفل بخوض التجارب والمجازفات الجسدية المرغوبة. 5- إشعار الطفل بأنه حرّ لا أحد يتحكم في تصرفاته وأفعاله. ما هي أنواع المكافأت غير المكلفة؟ 1- السماح للأطفال بالبقاء مُستيقظين حتى وقت متأخر، فالاطفال يُحبون السهر مع الأهل وذلك يمنحهم شعور بأنهم كبار. 2- وقت إضافي للأجهزة الإلكترونية مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر. 3- الأنشطة الاجتماعية، السماح للأطفال بدعوة الأصدقاء الى وجبة الغداء أو المبيت. 4- المشاركه مع الأطفال في التفكير بنوعية المكافآت التي يرغبون في الحصول عليها. ما هي الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدام أسلوب المكافأة؟ 1- تحديد سبب المكافأة، يجب على الطفل أن يعرف ما هو سبب المكافأة حتى يقوم بتكرار السلوك الذي تم مكافأته عليه. 2- الحذر من الفشل في مكافأة السلوك الجيد، فيجب الانتباه إلى سلوك الأطفال باستمرار ومكافأتهم على السلوكيات المرغوب فيها. 3- المكافأة تتناسب مع العمل الذي قام به الطفل حتى يكون هناك توازن بين الفعل المرغوب فيه وبين مقدار المكافأة. 4- الحذر من مكافأة السلوك غير جيد بدون قصد مما يجعل الأطفال يقومون بتكراره لأنهم قد تم مكافأتهم عليه. 5- مدح السلوك المراد تعليمه بشكل مستمر حتى يتم تكراره.