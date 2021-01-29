الزفافة .. أو كما يقال ''أرفد تعيش وتدّي البريما''

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بغيت نكتب على موضوع و أرجو تعطوني رأيكم

المهم .. ندخلو ديركت في الموضوع



'' الزفافين'' كيما نعرفوهم في مكان العمل، وأللي يزيدو على خدمتهم الرسمية مهمة نقل كل كبيرة و صغيرة للمسؤولين ما يخلو حتى حاجة .. يوصلو ''واش راهم يقولو''، و''شكون لي قال''، و''وينتا دخل فلان، وقيساش خرجت فلانة، والأخرى ماراهيش تخدم نيشان ...





كلها أسئلة يلقا المسؤول الإجابة عليها عند”الزفاف” المحترف في نقل الخبر حامي يلهلب وبالمقابل يروح فيها الخدام المسكين ضحية ”للزفاف” يا إما يتعاقب يا إما يلسقولو تيكي ... المهم أنه ما يسلكش إذا غلط أمام (La CIA)



كاين نوع من الزفافة يحوس يحقيق مصالحه الشخصية ، وآخرين يحوسو يضرو الناس وفقط ..



وشحاااال راه منهم ... مكانش مؤسسة عامة أوخاصة مافيهاش”زفاف معتمد”، كاين لي يكونو معروفين وكاين لي يزفو من تحت لتحت غي بالمعاني وراه طلق زفه كي ريح .. زف زف زف ..



يا بلاك يكون صاحبك لي تتقاسم معه اللقمة .. وبلاك يكون وحداخر مريض متعته الوحيدة والكبيرة هو ضرب شيتة وتلميع الصباط تاع المسؤول حتى يصبح صباط بورسالينو.



ربما لو سألنا المسؤولين على هاذ النوع من العمال، أكيد غادي يصفهم بأقبح الصفات ..

الله يهدينا و يهديهم