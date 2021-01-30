العمل الحر على الإنترنت

خمسات - لبيع وشراء الخدمات المصغرة موقع خمسات. لبيع وشراء الخدمات المصغرة, إعرض خدماتك أو احصل على ما تريد بدء من خمسة دولار.

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كيف تقدم خدمة زيادة المتابعين والمشتركين على مواقع الخدمات المصغرة؟1_ هناك عدة مواقع تقدم هذا النوع من الخدمات بأسعار جد معقولة وتسمح لك بإعادة بيعها والربح منها.طبعا الأسعار تتفاوت حسب الجودة والاستهداف وهل يوجد تعويض ام لا ووووغيرها.وهناك الكثير من الخدمات التي يمكنك عرضها مثل المتابعين لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي إضافة للمشاهدات سواء اليوتويب او غيرهايضا خدمات زيارات للمواقع مستهدفة وفير مستهدفةالمهم بعد اطلاعك على الخدمات الموجودة يمكنك اختيار ما تشاء تقديمه وانت وحرفيتك.ولكن نصيحتي هنالا تعتمد على الخدمات ذات الجودة المنخفضة لأنها ستجعل اي عميل يطلب خدمة لن يعود مرة أخرىمثلا :1000 متابع إنستغرام مع ضمان جودة عالية مقابل 2$و1000 متابع بلا ضمان مقابل 1$انت في كل الأحوال ستبيع 1000 متابع مقابل 5$ ومع عمولة الموقع ستكون 4$. يمكنك مثلا إختيار الخدمة ذات الجودة المنخفضة وتربح 3$ من كل خدمة ولكنك لن تحصل على عملاء أوفياء.ويمكنك اختيار الخدمة الأولى وسيكون ربحك اقل لكن مبيعاتك اكثر.وقس على ذلك في جميع الخدمات.طبعا هناك الكثير من المواقعوعن نفسي أرجح موقع smmforyoلانه يقدم خدمة دعم سريعة وأسعار جيدةوهذا مهم كما ستدرك فيما بعد.رابط الموقعbit.ly/35gfb0O2_ عليك التسجيل في مواقع الخدمات المصغرة التي يمكنك تقديم هذه الخدمة عليها.سابقا كان موقع خمسات هو الرائد في هذا المجال قيل ان يوقف هذا النوع من الخدمات وحذفهارابط موقع خمسات. * الان هناك موقع كفيل والذي يمكنك تقديم هذه الخدمات والتي يمكنك منها إضافة عشرات الخدماتمن مشاهدات ومتابعين ومشتركين ولايكات وزوار مواقع مستهدفين واعضاء تلغرام ووووو غيرها الكثير الكثير.رابط موقع كفيلطبعا هناك مواقع أخرى وكثيرة مثل مواقع فايفر الأجنبي والغني عن التعريفموقع فايفرولكنني ذكرت ما جربته وكسبت منه بالتوفيق للجميع ان شاء الله