التفريط في الآخرة

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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التفريط في الآخرة

كم يحصل للمرء من ندامة على ما يقع منه من تفريط في بعض مصالحه الدنيوية والجاد من الناس يعمل بجد حتى لا تقع له هذه الندامة، لكنَّ الكثير منهم يغفل عن العمل الجاد للدار الآخرة فيبؤ في ذلك اليوم بندامة وحسرة لا تجدي {حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا}.

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
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