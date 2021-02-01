تقبيل ‎المصحف ووضع الجبهة عليه . تقبيل ‎المصحف ووضع الجبهة عليه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :

/سلسلة فتاوى نور على الدرب،الشريط رقم [373]

ولم يكن الصحابة يقبلونه، فهو بدعة وينهى عنها، بعض الناس أيضاً أرى يقبله ويضع جبهته عليه،كأنما يسجد عليه وهذا أيضاً منكر.