Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,687
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
تقبيل المصحف ووضع الجبهة عليه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :
ولم يكن الصحابة يقبلونه، فهو بدعة وينهى عنها، بعض الناس أيضاً أرى يقبله ويضع جبهته عليه،
كأنما يسجد عليه وهذا أيضاً منكر.
/سلسلة فتاوى نور على الدرب،الشريط رقم [373]
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :
ولم يكن الصحابة يقبلونه، فهو بدعة وينهى عنها، بعض الناس أيضاً أرى يقبله ويضع جبهته عليه،
كأنما يسجد عليه وهذا أيضاً منكر.
/سلسلة فتاوى نور على الدرب،الشريط رقم [373]