‏📌تقبيل ‎المصحف ووضع الجبهة عليه .

Ma$Ter

Ma$Ter

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📌تقبيل ‎المصحف ووضع الجبهة عليه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- :
ولم يكن الصحابة يقبلونه، فهو بدعة وينهى عنها، بعض الناس أيضاً أرى يقبله ويضع جبهته عليه،
كأنما يسجد عليه وهذا أيضاً منكر.

📙/سلسلة فتاوى نور على الدرب،الشريط رقم [373]📖🖋
 
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