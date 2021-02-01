صورتين من الميناء القديم في دلس

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:: عضو شرفي::
بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله أوقاتكم
ها قد عدنا من جديد ههه
جبتلكم اليوم صورة من مدينة دلس ولاية بومرداس
في المناء القديم تاع دلس
أو في منارة سيد عبد القادر
أو في راس الطرف
كل واحد كيفاه يسميها هههه
هذي المنطقة هي أبعد نقطة في الساحل الجزائري لي داخلة في البحر المتوسط
هي من تصويري بالهاتف وفيها بعض التعديلات
في الأخير نتمنى يكون عجبوكم هذو الزوج صور
كاش انتقادات على الصور ولا زاوية التصوير ولا التعديل عليها
مكاش مشكل على الرحب والسعة
في صور أخرى ان شاء الله
سلام
أسعد الله أوقاتكم
ها قد عدنا من جديد ههه
جبتلكم اليوم صورة من مدينة دلس ولاية بومرداس
في المناء القديم تاع دلس
أو في منارة سيد عبد القادر
أو في راس الطرف
كل واحد كيفاه يسميها هههه
هذي المنطقة هي أبعد نقطة في الساحل الجزائري لي داخلة في البحر المتوسط
هي من تصويري بالهاتف وفيها بعض التعديلات
في الأخير نتمنى يكون عجبوكم هذو الزوج صور
كاش انتقادات على الصور ولا زاوية التصوير ولا التعديل عليها
مكاش مشكل على الرحب والسعة
في صور أخرى ان شاء الله
سلام
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