صورتين من الميناء القديم في دلس

Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
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12 جويلية 2010
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بسم الله الرحمن الرحيم
أسعد الله أوقاتكم
ها قد عدنا من جديد ههه

جبتلكم اليوم صورة من مدينة دلس ولاية بومرداس
في المناء القديم تاع دلس
أو في منارة سيد عبد القادر
أو في راس الطرف
كل واحد كيفاه يسميها هههه
هذي المنطقة هي أبعد نقطة في الساحل الجزائري لي داخلة في البحر المتوسط

هي من تصويري بالهاتف وفيها بعض التعديلات

IMG_20200712_190728-01.jpg

IMG_20200813_191907-01.jpg



في الأخير نتمنى يكون عجبوكم هذو الزوج صور
كاش انتقادات على الصور ولا زاوية التصوير ولا التعديل عليها
مكاش مشكل على الرحب والسعة

في صور أخرى ان شاء الله

سلام
 

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