نصائح أخرى في تربية الأطفال :

ن صائح أخرى في تربية الأطفال :

اعرف احتياجاتك وحدودك بصفتك أحد الوالدين

ينبغي على الآباء بصفتهم قادة الأسرة أن يضعوا مجموعة من التوقعات الواقعية لأنفسهم وأطفالهم، والابتعاد عن المثالية، وعليهم أن يضعوا نقاط ضعفهم بالحسبان، وذلك لكي يستطيعوا تربية أبنائهم بالشكل السليم، وعليهم محاولة التركيز على حل مشكلة معينة تخص الطفل وعدم حلها جميعها دفعة واحدة، كما عليهم أخذ وقت مستقطع عن دورهم في تربية الأطفال والاهتمام بأمورهم الخاصة التي تجعلهم مسرورين، إنّ هذا ليس أنانية منهم؛ لأنّهم يستحقون وقتاً خاصاً بهم، كما أنّ سعادتهم ستنعكس على سعادة أطفالهم، وتجعلهم مثالاً يحتذى به

